Şcoliţi în meseria de tehnician în turism

Prima clasă de tehnicieni în turism şi-au finalizat cursurile de formare, cu ajutorul Camerei de Comerţ, Industrie, Navigaţie şi Agricultură Constanţa (CCINA), în cadrul programului „FORTE - flexibilitate ocupaţională, reper pentru un turism european” cu finanţare nerambursabilă din fonduri PHARE 2006, virate de Ministerul Muncii. Clasa a fost formată din 25 de cursanţi, recrutaţi din rândul şomerilor aflaţi în evidenţa Agenţiei Judeţene pentru Ocuparea Forţei de Muncă (AJOFM) Constanţa. Potrivit directorului general al CCINA, Ion-Dănuţ Jugănaru, obiectivul specific al proiectului s-a materializat prin contribuţia la dezvoltarea de noi abilităţi cheie tehnice în domeniul turismului. „Tinerii şomeri au putut participa la un curs de formare în ocupaţia tehnician în hotelărie, meserie care este cerută pe piaţa forţei de muncă de pe litoralul românesc aici unde avem concentrată cea mai mare capacitate de cazare turistică a României. Au fost 25 de cursanţi, 11 femei şi 14 bărbaţi, care au făcut partea de teorie a formărilor profesionale în cadrul Camerei, iar cea practică în zece unităţi de cazare şi alimentaţie de pe litoral. De altfel, am încercat ca tinerii participanţi la curs să fie cât mai aproape de reşedinţă atunci când merg la locul de practică, având în vedere că prin legislaţia românească nu sunt finanţate şi cheltuielile cu deplasările cursanţilor la ore”, a declarat Ion-Dănuţ Jugănaru. Certificatele de calificare obţinute de tinerii absolvenţi sunt recunoscute la nivel naţional, cursul derulat pe parcursul a opt luni fiind autorizat, în condiţiile legii, de Ministerul Muncii, Familiei şi Protecţiei Sociale şi de Ministerul Învăţământului şi Cercetării. „Ne aşteptăm ca o mare parte din aceşti absolvenţi să fie angajaţi, pentru că au fost remarcaţi de administratorii unităţilor de practică. Până la această dată, trei tineri au primit deja propuneri de a se angaja. Am convingerea că şi ceilalţi absolvenţi îşi vor găsi repede un loc de muncă, pentru că tehnicienii în turism sunt la mare căutare pe litoral. Este adevărat că este o perioadă grea, de criză, de extrasezon, dar mizăm pe faptul că există un număr semnificativ de unităţi care sunt deschise pe parcursul anului”, a spus directorul general al CCINA. Tehnicianul în turism are atribuţii executive, dar şi de coordonare a subalternilor, „este un fel de şef de complex turistic”. Cursurile şi atestarea în meseria de tehnician în turism au fost gratuite, cheltuielile fiind incluse integral în costul proiectului. Finanţarea FORTE a fost de 54.327 euro, din care 10,53% a reprezentat participaţia CCINA.