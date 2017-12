Scooby-Doo a rămas orfan

Iwao Takamoto, creatorul îndrăgitului personaj animat Scooby-Doo, dar şi al unor personaje din seriile "The Flintstones" sau "The Jetsons", a încetat din viaţă la vîrsta de 81 de ani în urma unui infarct. Acesta i-a creat pe Scooby-Doo, pe slăbănogul lui stăpîn Shaggy şi pe prietenii acestora Velma, Daphne şi Fred la sfîrşitul anilor '60, pe cînd lucra la studioul de animaţie Hanna-Barbera. Tot el i-a desenat pe cîinele Muttley, care a apărut într-un mare număr de producţii animate şi pe Astro, cîinele ce apare în serialul "The Jetsons". Pentru serialul animat "The Flintstones", Iwao Takamoto l-a desenat pe Great Gazoo, un extraterestru verde.

S-a născut la Los Angeles în 1925, iar după război s-a angajat la studiourile Disney unde a colaborat la realizarea unor producţii devenite clasice precum "Cenuşăreasa" şi "Peter Pan". Din 1961, şi-a desfăşurat activitatea în cadrul studiourilor Hanna-Barbera, care acum aparţin companiei Time Warner. În ultima parte a vieţii a fost vicepreşedinte al Warner Bros. Animation.