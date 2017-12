Scooter vine la Bucureşti

Celebra trupă germană Scooter va concerta în România, la începutul acestei veri. Evenimentul va avea loc la Arenele Romane din Bucureşti, pe data de 5 iunie şi este inclus în turneul mondial de promovare a noului album al formaţiei, intitulat „Under the Radar Over the Top”, care a fost lansat anul trecut. Materialul este un dublu disc, ce conţine un total de 21 de melodii, între care şi single-urile „Ti sento” şi „The Sound Above My Hair”.

Show-ul inedit va începe de la ora 20.00, iar biletele vor fi puse în vânzare la preţul de 85 lei, într-o primă tranşă, până pe data de 16 februarie, iar după aceea vor putea fi achiziţionate la preţul de 100 lei.