Scopul grupării Statul Islamic este să elimine minorităţile din Irak

Militanţi din cadrul Statului Islamic (SI) au răpit, rănit şi ucis mii de civili în nordul Irakului şi au dezrădăcinat alte milioane de oameni, cu scopul de a elimina minorităţile etnice şi religioase, denunţă organizaţii de drepturile omului într-un raport publicat astăzi, relatează Reuters. O serie de comunităţi minoritare - creştini, yazidi şi turkmeni - au fost ţinte ale unor crime, violuri şi sclaviei sexuale, vizând în special femeile şi copiii, subliniază organizaţiile nonguvernamentale (ONG) care au întocmit raportul. Statul Islamic a cucerit oraşul Mosul în iunie, în timp ce se îndrepta dinspre nordul ţării către Bagdad, fără că întâmpine aproape nicio rezistenţă din partea armatei şi proclamând un califat în ample zone din Irak şi Siria asupra cărora a preluat controlul. Aproximativ 8.000 de civili au fost omorâţi, iar alţi peste 12.000 au fost răniţi în perioada iunie-decembrie 2014, potrivit ONU. Organizaţia sunnită a comis crime de război, crime împotriva umanităţii şi eventual genocide asupra minorităţilor din nordul Irakului, acuză Alison Smith, o avocată de la No Peace Without Justice. Ambasadorul irakian la ONU a acuzat SI - săptămâna trecută, în Consiliul de Securitate - că a comis genocide. Violenţele interreligioase din Irak s-au intensifiat începând din iunie, potrivit lui Mark Lattimer, director executiv la Minority Rights Group, care a subliniat că răpirea a mii de femei este "deosebit de îngrijorătoare". "Statul Islamic a vândut yazidi ca sclavi unor familii din Mosul, un lucru care nu a fost ţinut secret sau ascuns", a declarat el pentru Reuters. "Sclavia a devenit un fapt de viaţă acceptat în zone aflate sub controlul SI", a deplâns el. Mii de femei şi fete au fst violate, torturate şi obligate să se convertească şi căsătorească, se arată în raport. O adolescentă însărcinată, care a evadat, este citată afirmând că ostaticele erau obligate să doneze sânge pentru ca luptătorii jihadişti răniţi să fie salvaţi. Cadavre ale femeilor violate şi asasinate de către SI în iunie oraşul Beshir, cu populaţie majoritar turkmenă, au fost complet dezbrăcate şi agăţate de stâlşii de iluminat din zona oraşului, se mai arată în document. De asemenea, copii în vârstă de 13 ani au fost folosiţi pentru a transporta armament şi ca scuturi umane pentru militanţi în confruntări armate. Peste două milioane de persoane din Irak s-au refugiat din calea violenţelor, în principal către nordul ţării, potrivit ultimelor date publicate de către Organizaţia Internaţională pentru Migrare. Majoritatea trăiesc sub poduri sau au ocupat clădiri abandonate, iar cei care s-au adăpostit în tabere de refugiaţi îndură foametea, lipsa apei şi îngrijirilor sanitare, din cauza eşecurilor Guvernului sau ajutorului limitat furnizat de către agenţiile internaţionale, potrivit raportului. Donatori internaţionali au furnizat până în prezent aproximativ 37% din cele 2,23 de milarde de dolari solicitate de organizaţii umanitare pentru ajutorarea Irakului, potrivit ONU.