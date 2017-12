Scorpions, din nou în România, pe 9 iunie!

Pentru că vântul schimbărilor adie din nou în lume şi mai ales la noi, „Wind of Change”, piesa care a acompaniat căderea dictaturilor comuniste, va putea fi ascultată live, pentru... ultima oară, şi în România! Una dintre cele mai îndrăgite şi faimoase trupe rock din lume, Scorpions, şi-a anunţat prezenţa la Bucureşti, pe data de 9 iunie. Show-ul trupei germane va avea loc la Zone Arena, în cadrul turneului de adio, \"Get Your Sting And Blackout World Tour\", după ce membrii formaţiei şi-au anunţat retragerea glorioasă din rândul stelelor muzicii internaţionale. Turneul-gigant a început pe 10 martie 2010, la Praga şi care se va încheia la sfârşitul anului 2012.

„Scorpionii” vor ajunge în Bucureşti cu două zile înainte de concert, cu un avion privat, urmând ca la aeroport să fie aşteptaţi de cinci limuzine.

Începând din 7 iunie, Zone Arena din capitală se va transforma în cartierul general al celor peste 110 membri ai staff-ului tehnic al formaţiei Scorpions. Concertul de la Zone Arena va fi organizat de compania Project Events. „Am negociat, timp de aproape un an, cu managementul trupei. Ne-am dorit foarte mult să îi aducem pentru ultima oară la Bucureşti. Scorpions are foarte mulţi fani în România, iar spectacolul pe care ei îl fac pe scenă este deosebit\", a declarat Sorin Săraru, din partea firmei organizatoare.

Originară din Hanovra, Scorpions este o trupă germană de hard-rock, care a cucerit anii \'80 cu hit-uri precum \"Rock You Like a Hurricane\", \"No One Like You\", \"Still Loving You\" şi \"Wind of Change\". De-a lungul carierei sale, formaţia a vândut mai bine de 75 de milioane de albume în întreaga lume. Grupul a fost înfiinţat în 1965 şi are în componenţa actuală cinci muzicieni provenind din ţări diferite, printre care basistul polonez Pawel Maciwoda şi toboşarul american James Kottak. Cel de-al 22-lea album al trupei se intitulează \"Sting In The Tail\" şi va fi lansat pe 19 martie. Formaţia a susţinut mai multe concerte în România, atât la Bucureşti, cât şi în restul ţării.

Preţurile biletelor vor fi următoarele: 128 lei, la Gazon B, 190 lei, la Gazon A, 265 lei, în faţa scenei, în sectorul Golden Circle şi 350 lei, la tribună. Acestea vor putea fi cumpărate, de luni, din magazinele Diverta sau online, pe biletoo.ro, bilete.ro, myticket.ro, blt.ro, biletfan.ro şi ticketpoint.ro. În perioada 10 - 13 februarie, vor fi puse în vânzare câte 500 de tichete la preţuri promoţionale, reduse cu 15%, pentru sectoarele Golden Circle şi Gazon A. Aceste bilete cu preţ redus vor putea fi cumpărate doar de la magazinul Biletoo, aflat în Unirea Shopping Center din capitală.