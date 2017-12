Scriitor arestat pentru moartea a trei oameni

Posesor al unei averi uriaşe, câştigată în urma publicării best seller-ului ”Harmonic Wealth: The Secret of Attracting the Life You Want”, James Arthur Ray nu se va mai putea bucura prea mult de banii lui, fiind arestat şi pus sub acuzaţia de omor prin imprudenţă. Celebrul autor american şi autoproclamat guru spiritual este considerat vinovat pentru un episod care a avut loc în luna octombrie a anului trecut. Atunci, trei persoane au murit şi alte 18 au fost spitalizate, în timpul unei aşa-zise ceremonii de purificare, desfăşurată într-o groapă circulară săpată direct în pământ, acoperită cu prelate şi încălzită cu pietre fierbinţi. În urma chinurilor la care au fost supuşi şi a celor 36 de ore de post negru, Kirby Brown, James Shore şi Liz Neuman, în vârstă de 38, 40, respectiv 49 de ani, şi-au pierdut viaţa. Îngrijorate, rudele au alarmat poliţia şi, odată demarată, ancheta s-a finalizat cu arestarea miercuri seară a gurului James Arthur Ray. ”Vrem să mulţumim familiilor victimelor pentru răbdarea arătată în timpul investigaţiilor. Sperăm ca arestarea lui Ray să aducă ceva consolare rudelor”, se arată într-un comunicat de presă al poliţiei din Yavapai, statul Arizona.

De cealaltă parte, autorul se declară îngrijorat şi surprins de moartea celor trei pacienţi ai săi, dar şi totalmente nevinovat. ”Acuzaţiile sunt injuste şi vom demonstra acest lucru în instanţă. Este un accident groaznic, dar doar un accident, nu un act de natură criminală. Avem martori care susţin că nimeni nu avea cum să anticipeze acest incident şi sunt convins că domnul Ray va fi achitat”, a declarat avocatul scriitorului. James Arthur Ray este închis într-un penitenciar din Prescott, iar cauţiunea lui a fost fixată la 5.000.000 de dolari.