Scriitori de renume mondial, premiaţi cu Nobel şi Pulitzer: 50 de ani de ocupație israeliană, în texte. Mario Vargas Llosa, printre ei

09:31:18 / 26 Iunie 2017

Toti ochii spre Ierusalim

Cine a inceput razboiul de sase zile? Vecinii Israelului care doresc distrugerea completa a a cestui stat. Evreii au fost atacati iar ei au ocupat acele teritorii. Au invins coalitja de state care ii ameninta. Islamistii vecini ai Israelului sa se gandeasca mult inainte de a ataca iar Israelul. Ok da este o criza umanitara in fasia Gaza si in teritoriile palestiniene dar Israelul isi apara dreptul la existenta.