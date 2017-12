Scriitori români la Goteborg

România participă la ediția din acest an a Târgului de Carte „Bok & Bibliotek“ de la Goteborg, care se desfășoară în metropola suedeză începând de joi până duminică. Este cea de-a opta prezență românească la acest târg ce are loc sub egida Institutului Cultural Român din Stockholm, considerat cea mai importantă manifestare literară din Suedia. La eveniment, România este reprezentată de Svetlana Cârstean, Carmen Firan, Sorin Gherguţ, Mihaela Miroiu, Adrian Sângeorzan, Daniela Zeca şi criticul literar Daniel Cristea-Enache. În cadrul târgului, ICR Stockholm acordă Premiul „Marin Sorescu” unui scriitor suedez. Anul acesta, premiul i-a fost oferit lui John Swedenmark, eseist, critic literar și traducător.