Scriitorul albanez Visar Zhiti şi-a lansat, la Constanţa, cartea „Funeralii nesfîrşite”

Visar Zhiti, unul dintre cei mai populari scriitori ai momentului din Albania, s-a aflat, ieri, la Constanţa, unde a lansat romanul „Funeralii nesfîrşite”, o carte-eveniment, elogiată de critica internaţională şi despre care nu puţini sînt cei care spun că are puterea de a a-i schimba cititorului viziunea asupra vieţii. Evenimentul editorial a avut drept gazdă aula „Adrian Rădulescu” a Muzeului de Istorie Naţională şi Arheologie, cuvîntul de deschidere fiind rostit de directorul instituţiei muzeale, dr. Constantin Chera, care şi-a exprimat încîntarea de a avea ca oaspete un înalt om de cultură al Albaniei. Publicul constănţean prezent, ieri, în sala muzeului constănţean, a avut şansa unei întîlniri emoţionante cu un supravieţuitor al perioadei comuniste. Întemniţat şi torturat vreme de opt ani, în închisorile dictaturii comuniste, unde a fost aruncat sub învinuirea de „poet decadent şi duşman al poporului”, Visar Zhiti a transformat coşmarul acestei experienţe în sursă de inspiraţie pentru creaţiile literare de mai tîrziu, în care a oglindit, poate, cel mai bine, istoria propriei naţiuni. Prezenţă modestă şi discretă, încîntat, la rîndul său, de primirea călduroasă de la Constanţa, Visar Zhiti, care este, totodată, şi ministru consilier la Ambasada Albaniei la Roma, a venit însoţit de traducătorul cărţii sale, Luan Topciu, secretar I la Ambasada Albaniei.

Prezentarea cărţii „Funeralii nesfîrşite” a fost făcută de către prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu, precum şi de scriitorul şi arheologul Liviu Lungu. Romanul „Funeralii nesfîrşite” s-a născut din realitatea unei anxietăţi grave. Profund impresionat şi marcat de acest volum, prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu a ţinut un adevărat discurs în care a subliniat originalitatea scrierii, ce abundă în simboluri. „Este o carte splendidă, pe care eu o consider un fel de... unicat, e o carte care nu se citeşte uşor, însă are avantajul de a se citi şi pe fragmente, pentru că fiecare are independenţa sa”, a observat prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu. Acesta a asemănat romanul cu „o baladă, inclusiv românească, despre fapte de eroism, despre supremul eroism al supravieţuirii”. „O carte originală şi un scriitor original”, a concluzionat acesta. La rîndul său, scriitorul Liviu Lungu a lansat tuturor celor prezenţi îndemnul de a citi acest roman, care este „o carte de excepţie, o carte-eveniment”, remarcînd calităţile de narator ale lui Visar Zhiti, metaforele, trimiterile introspective, aluziile, complexitatea textului. De altfel, cartea este asemănată de criticul şi traducătorul italian Elio Miracco cu un „mozaic surprinzător, în care sînt adunate toate culorile sentimentelor, durerea şi ironia, sexul şi visul, suferinţa şi frumuseţea, ecoul războiului din Balcani şi fantomele lui, realul amestecat cu irealul, devenind şi mai real, cotidianul răspîndit în timp, cu o intensitate şi armonie pe care reuşesc să le redea doar marii maeştri”.

În finalul evenimentului, emoţionat, scriitorul Visar Zhiti a mulţumit tuturor celor prezenţi pentru întîmpinarea călduroasă, organizatorilor şi celor care au vorbit despre mesajul cărţii sale, scriitorul Liviu Lungu şi prof. univ. dr. Gheorghe Dumitraşcu. „Am venit cu mare drag la Constanţa, este prima dată cînd ajung aici, dar am auzit de multe ori despre acest oraş, de cînd eram copil”, a spus Visar Zhiti. „Sînt două lucruri semnificative pentru mine aici, prezenţa marelui poet Ovidius, care e legată de acest oraş, dar şi a multor albanezi, care au trăit în acest oraş”, a adăugat acesta. „V-aş sugera să luaţi cartea mea ca un omagiu adus culturii române - pe care eu o apreciez foarte mult -, indiferent că e scrisă de un albanez, tradusă de un albanez, iar coperta este realizată tot de un albanez. Sînt realmente impresionat şi emoţionat, rareori se întîmplă în viaţă să simţi că ai o vîrstă de 2000 de ani şi să fii, în acelaşi timp, contemporan cu ceilalţi, aşa mă simt eu”, a mai spus autorul. De asemenea, Visar Zhiti a apreciat evenimentul editorial ca o prelungire a relaţiilor de prietenie dintre România şi Albania. „Sîntem balcanici, avem o soartă comună, avem un viitor comun, întrucît cultura română a fost un model demn de urmat pentru cultura albaneză”. Scriitorul a dezvăluit că, în curînd, urmează să publice un nou roman, în Albania.

Visar Zhiti s-a remarcat prin excepţionalele volume de versuri, printre care „Memoria aerului”, „Semănatul de fulgere”, „Comorile fricii”, dar şi prin romanele lansate începînd din anul 2001: „Drumurile iadului”, „Iadul spart”, „Funeralii nesfîrşite”, „Dumnezeul îndărătnic şi iubita”, „Alt veac”. În România, a publicat volumul de poezie „Psalm” (ediţie bilingvă română-albaneză), Editura Orient-Occident, 1997. Volumele sale, traduse în numeroase limbi, se bucură de un succes binemeritat şi au fost răsplătite cu premii atît în Albania, cît şi internaţional.