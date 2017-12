Scriitorul Florin Şlapac, înmormântat astăzi

Comunitatea scriitorilor de la malul mării a primit cu tristeţe vestea trecerii la cele veşnice a scriitorului şi traducătorului Florin Şlapac. Acesta a încetat din viaţa miercuri seară, după o boală mistuitoare, descoperită în vară. Ieri, 13 martie, scriitorul ar fi împlinit 62 de ani. Sicriul cu trupul neînsufleţit al regretatului om de cultură este depus la Casa Niculescu de pe strada Teodor T. Burada, înmormântarea fiind programată astăzi, de la ora 11.30, la Cimitirul Central, slujba de prohodire având loc la capela cimitirului.

Născut pe 13 martie 1952, la Constanţa, Florin Şlapac a absolvit Liceul „Mircea cel Bătrân” din Constanţa şi Universitatea „Alexandru Ioan Cuza“ din Iaşi, secţia filologie-engleză. Scriitorul tomitan a debutat cu poezie în revista Liceului „Mircea cel Bătrân” „Zări Albastre”, în 1968, iar în presa literară a debutat cu versuri în 1972, în revista „Amfiteatru”, sub pseudonimul Olaf, iar cu proză - în revista „Tribuna” (1984), condusă la acea vreme de D.R. Popescu. Un an mai târziu, în 1985, Şlapac a debutat editorial cu romanul „Matei şi Eva”. Scriitorul a fost redactor la revistele „Tomis” şi „Amphion”. Cărţile traduse de el au apărut la edituri prestigioase, precum Univers, All, Polirom, Humanitas, Nemira, Teora şi Paralela 45. Florin Şlapac a fost şi autor de manuale în limba engleză: „Spoken English” (1993, 1999 - Teora) şi „Limba engleză - nivel mediu” (Editura Niculescu, 1994).

Florin Şlapac era membru al Uniunii Scriitorilor din România, din 1990, şi al Asociaţiei Scriitorilor Profesionişti din România, din 1997.