Scriitorul irlandez Colm Toibin, recompensat cu Costa Book Award

Scriitorul irlandez Colm Toibin a fost recompensat, luni, cu prestigiosul premiu literar Costa Book, pentru volumul ”Brooklyn”, ce a concurat la categoria Cel mai bun roman, învingând mult premiatul ”Wolf Hall”, al scriitoarei Hilary Mantel, laureata Man Booker Prize din 2009. În romanul ”Brooklyn”, Colm Toibin, şi el nominalizat la Booker Prize, spune povestea unei femei irlandeze, Eilis Lacey, care călătoreşte la New York, în anii ’50, la invitaţia unui preot care se oferă să o ajute să îşi găsească de lucru.

Costa Book Award pentru debut a fost decernat scriitorului Raphael Selbourne, pentru romanul ”Beauty”, în care este relatată povestea unei fugare din Bangladesh, care se ascunde de propria familie. La secţiunea Cea mai bună biografie s-a impus Graham Farmelo, cu volumul ”The Strangest Man: The Hidden Life of Paul Dirac, Quantum Genius”. Christopher Reid, de două ori nominalizat la Costa Book Awards, este câştigătorul categoriei Cel mai bun volum de poezie, cu ”A Scattering”, un tribut adus soţiei sale, decedată în 2005. Patrick Ness este câştigătorul categoriei Cel mai bun roman pentru copii, cu volumul ”The Ask and the Answer”, al doilea din trilogia ”Chaos Walking”, despre care membrii juriului au declarat că este ”o realizare literară majoră în devenire”. În 2009, volumul ”The Secret Scripture” al lui Sebastian Barry a fost recompensat cu Costa Book pentru Cel mai bun roman.

Costa Book Awards, care se acordă pentru cinci categorii de opere literare, recompensează volumele publicate în anul precedent, scrise de autori care locuiesc în Marea Britanie şi în Irlanda. Câştigătorul fiecărei categorii primeşte un cec de 5.000 de lire sterline (5.500 de euro), iar câştigătorul Costa Book of the Year, ce va fi anunţat pe 26 ianuarie, va fi recompensat cu 25.000 de lire sterline (27.500 de euro). Prestigioasele premii Costa Book au fost cunoscute până în 2006 drept premiile Whitbread. Numele distincţiilor, create în 1971, a fost schimbat în 2007, pentru că Societatea Whitbread, activă în domeniul hotelier, a decis să se retragă din poziţia de sponsor. În prezent, premiile sunt sponsorizate de Costa Coffee, o filială a Whitbread.