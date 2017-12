Scriitorul portughez Jose Luis Peixoto vrea să scrie o carte în România

Scriitorul portughez Jose Luis Peixoto, invitat al Festivalului Internaţional de Literatură Bucureşti (28 - 30 octombrie), a declarat că vrea să se mute în România pentru o lună, pentru a scrie o carte. „Cu mulţi ani în urmă, m-am îndrăgostit de România\", a declarat scriitorul portughez, miercuri seară, în prima zi a festivalului, în timpul unor discuţii libere cu publicul. „Deşi am sosit abia ieri (n.r. marţi), în România, am o poveste personală, care ţine de sentimente - cel mai bun mod de a relaţiona cu ceva - şi de aceea este un lucru foarte special faptul că a existat dorinţa de a se traduce o carte de-a mea în România\", a mai spus autorul, al cărui roman de debut, „Nicio privire\", a apărut recent în colecţia „Biblioteca Polirom\". De asemenea, Peixoto a confirmat faptul că vrea să se mute în România timp de o lună, pentru a scrie. „Într-adevăr, am această dorinţă. Scriu în această perioadă un roman care are o temă universală (...), despre exodul portughezilor în Franţa. Pentru mine, a mă afla într-o ţară care, deşi latină, este diferită, îmi poate permite să simt ce au simţit emigranţii\", a explicat el.

Jose Luis Peixoto este cel mai important scriitor portughez din „noul val\", considerat „noul Saramago\". El a fost invitat al primei zile a Festivalului Internaţional de Literatură Bucureşi, în cadrul căruia a citit din romanul său de debut. Festivalul se va încheia în această seară, la Clubul Ţăranului Român. Organizatorii festivalului sînt Bogdan-Alexandru Stănescu, Oana Boca şi Vasile Ernu, reprezentanţi ai editurii Polirom.