„Scripcarul pe acoperiş”, balet în premieră europeană absolută

Teatrul Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski” va găzdui, în această seară, de la ora 19.00, un eveniment cu totul special, reprezentat de spectacolul coupe „Scripcarul pe acoperiş”, susţinut, în premieră europeană absolută, de trupa italiană de balet clasic „New Space Ballet” din Veneţia. Manifestarea marchează o dublă aniversare: 90 de ani de la declararea statului unitar român şi împlinirea a 60 de ani de la declararea statului independent Israel, sub patronajul Primului Ministru al României, cu sprijinul Ministerului Afacerilor Externe, al Ministerului Culturii şi Cultelor şi al Federaţiei Comunităţilor Evreieşti din România.

Spectacolul este compus din două părţi – „Hyades”, în coregrafia lui Jorge Rizzardi şi „Scripcarul pe acoperiş”, avînd coregrafia realizată de Nicoleta Iosifescu şi scenografia de Patrizia Caneparo. Din distribuţie fac parte: Jorge Rizzardi, Isabella Facile, Elisa Picco, Elisa Di Giorgio, Federica Innocente, Sara Giorgiutti, Tiziana Coss, Serena Zuchiatti, Jessica Bidoli, Antonella Tirelli, Lorenzo Malisan şi Michele Fabro. Trupa se află pentru a treia oară în România, fiind invitată, anul trecut, de două ori, la Sibiu, în timpul festivalului de dans şi apoi la „Gala de dans”, organizate de Capitala culturală europeană”. La vremea respectivă, a cucerit publicul cu două montări inedite: „Il tango de la Vida” - o suită de dansuri spaniole, pe un libret romantic şi „Don Quijote” – în varianta coregrafică pe poante, inspirată de povestea legendarului erou al lui Cervantes.

Convinsă că marile teme fac spectacole de valoare, coregrafa Nicoleta Iosifescu s-a oprit, pentru turneul programat în România, asupra unei legende din literatura antică – „Hyades” şi asupra unei poveşti celebre - „Scripcarul pe acoperiş”. Cele două părţi ale spectacolului au o temă comună: forţa iubirii învinge răul, întunericul, nefericirea. Destinul celor care pot iubi se luminează, iar viaţa se dinamizează şi se umple de bucurie. Spectacolul are ca sursă de inspiraţie nuvela de mare succes a lui Sholom Aleichem, „Tevye and his Daughters” (cunoscută şi sub numele de „Tevye the Dairyman” sau „Tevye the Milkman”). După această nuvelă s-a inspirat şi dramaturgul Arnold Perl, care a scris piesa de teatru intitulată „Tevye and his Daughters”, transformată în cunoscutul musical „Scripcarul pe acoperiş”, regizat de Norman Jewison şi distins, în 1971, cu Premii Oscar pentru cea mai bună ecranizare, cea mai bună coloană sonoră şi cel mai bun sunet. Nici trupa veneţiană de balet „New Space Balet” nu a rezistat farmecului nuvelei lui Sholom Aleichem şi a montat, în premieră europeană absolută, baletul clasic „Scripcarul pe acoperiş”.

Biletele pentru reprezentaţia din această seară se pot achiziţiona de la agenţia Teatrului Naţional de Operă şi Balet „Oleg Danovski”, preţurile fiind cuprinse între 8 lei (pensionari, studenţi, elevi) şi 50 de lei, în funcţie de dispunerea locurilor în sală.

După Constanţa, spectacolul va fi prezentat, pe 3 iulie, cu începere de la ora 19.00, şi la Opera Naţională Bucureşti.