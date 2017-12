Scrisoare a lui John Lennon către Eric Clapton, la licitaţie

O scrisoare pe care John Lennon i-a trimis-o chitaristului Eric Clapton, în 1971, estimată la 30.000 de dolari, va fi scoasă la licitaţie în luna decembrie, au anunţat reprezentanţii casei Profiles in History. Scrisoarea redactată de solistul trupei The Beatles, care a fost asasinat în 1980, la vârsta de 40 de ani, este doar unul dintre numeroasele obiecte aparţinând unor muzicieni de seamă, care vor fi scoase la vânzare în cadrul acestei licitaţii ce va avea loc la Los Angeles, pe 18 decembrie. În această scrisoare, datată 9 septembrie 1971, John Lennon îşi exprimă respectul şi admiraţia pentru chitaristul britanic Eric Clapton şi îi propune să înfiinţeze împreună o trupă nouă. Scrisoarea are o semnificaţie specială în rândul fanilor trupei The Beatles, întrucât, în acea perioadă era evident faptul că relaţiile dintre membrii legendarei trupei britanice erau destul de tensionate, iar Eric Clapton a fost destul de aproape de a deveni membru în această formaţie. Eric Clapton a cântat în Plastic Ono Band, trupa înfiinţată de Lennon şi de Yoko Ono în 1969, înainte de destrămarea grupului The Beatles, în 1970. El a înregistrat, totodată, piesa lui George Harrison intitlată ”While My Guitar Gently Weeps”, inclusă pe albumul ”White Album” al trupei The Beatles.

La această licitaţie vor fi scoase la vânzare 300 de manuscrise şi scrisori aparţinând unor personalităţi din muzică, literatură şi politică, care au aparţinut unui colecţionar american. Printre celelalte obiecte ce vor fi scoase la vânzare se numără o scrisoare redactată de George Washington, estimată la 300.000 de dolari şi un necrolog al scriitorului William Thackeray, scris de Charles Dickens, estimat între 40.000 de dolari şi 60.000 de dolari. Un alt obiect deosebit de valoros este o scrisoare expediată de Ludwig van Beethoven lui Tobias Haslinger, un prieten al editorului muzical al său, în care muzicianul german vorbea despre ”Simfonia a IX-a” şi ”Missa Solemnis”, două dintre cele mai apreciate compoziţii ale sale. Scrisoarea, în limba germană, nu este datată, însă atât ”Simfonia a IX-a”, cât şi ”Missa Solemnis” au avut premierele în 1824. Datorită rarităţii scrisorii, se estimează că aceasta va fi vândută la un preţ cuprins între 40.000 de dolari şi 60.000 de dolari. Printre celelalte obiecte scoase la vânzare se numără o scrisoare a compozitorului rus Piotr Ilici Ceaikovski, estimată între 10.000 de dolari şi 15.000 de dolari şi o scrisoare a compozitorului George Gershwin, datată din 24 martie 1932, în care acesta îşi compară compoziţiile ”Rhapsody in Blue” şi ”An American in Paris”. Scrisoarea lui Gershwin este estimată la aproximativ 3.000 de dolari.