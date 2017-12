O mare companie farmaceutică din ţară iniţiază, şi în acest an, campania de donaţii „Scrisoare către Moş Crăciun”, acţiune ajunsă la cea de-a VI-a ediţie. Organizatorii şi-au propus să ofere cadouri către 32 de secţii şi centre de oncopediatrie şi boli infecţioase din întreaga ţară. Totodată, Asociaţia MAME anunţă un proiect care îl va ajuta pe moş Crăciun să ajunga la copiii internaţi în Clinica de Pediatrie din Spitalul Fundeni. Actiunea caritabilă „Moş Crăciun împarte speranţă” are drept scop împărţirea de cadouri micuţilor diagnosticaţi cu leucemii, limfoame, talasemie, hepatite cronice şi altele. Darurile vor consta în îmbrăcăminte, jucării educative, cărţi, decoraţiuni specifice sărbătorilor de iarnă şi dulciuri.