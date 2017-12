Scrisoare deschisă către Emil Boc

Reprezentanţii Fundaţiei Alături de Voi (ADV) România au trimis primului ministru Emil Boc o scrisoare deschisă în care cer deblocarea urgentă a fondurilor administrate de Autoritatea de Management (AM) din cadrul Ministerului Muncii. La nivelul fiecărui minister există câte o AM care gestionează şi monitorizează modul cum sunt implementate proiectele pentru care au fost alocate fonduri europene. Acestea sunt responsabile şi cu transmiterea fondurilor europene către instituţiile ale căror proiecte au fost aprobate, ceea ce, în cazul AM din cadrul Ministerului Muncii nu s-a întâmplat, reprezentanţii ADV aşteptând din ianuarie rambursarea tranşei III de finanţare. „Din cauza sistemului în fruntea căruia sunteţi, am devenit, din specialişti care acordă asistenţă, vânzători de iluzii. Am scos din centre de plasament tineri cu handicap şi i-am învăţat că nu trebuie să aştepte numai indemnizaţia de la stat, pot fi utili, pot avea un loc de muncă, o locuinţă. Noi i-am ridicat pe aceşti tineri, iar dumneavoastră îi ajutaţi să se arunce în gol”, se arată în scrisoarea ADV.