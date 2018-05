SCRISOARE DESCHISĂ către ministrul Sănătății!

Medicii sunt tot mai indignați de faptul că Sistemul de Informatică îngrădește accesul pacientului la serviciile medicale și consumă din timpul alocat pacientului.

Unul dintre medici îi adresează o scrisoare ministrului Sănătății:

"D-na ministru, sunt sigur că știți că sistemul PIAS (cel care include SIUI-ul și SIPE-le) funcționează de regulă cu mari poticneli, perioadele în care acest sistem funcționează perfect fiind excepții de la regulă. Din păcate, în ultima săptămână funcționarea sistemului a fost și mai grav perturbată apărând perioade de blocaj total atât pe SIUI (validarea serviciilor medicale) cât și pe SIPE (validarea rețetelor online). La ora actuală, SIPE funcționează, dar SIUI este blocat total de 3 zile.

Evident că toate aceste disfuncționalități ale sistemului PIAS se răsfrâng atât asupra medicilor și farmaciștilor, care pierd timp încercând să lucreze online în sistem, cât și asupra pacienților care sunt obligați să aștepte suplimentar. Evident, se poate și lucra off-line, dar această muncă off-line implică riscuri: te poți trezii la finalul lunii că munca nu ți-a fost validată (că ai muncit în van, că nu vei fi plătit) sau chiar ca vei fi sancționat pentru că nu ai respectat cine știe ce regulă (nefuncțională din cauza sistemului aflat în pană).

Ca medic de familie pot să vă spun că mă străduiesc să-mi fac treaba la cabinet cât mai bine, să lucrez și offline pentru a-mi putea deservi pacienții, că mai ales în ultima perioadă am plecat din cabinet fără a-mi putea valida serviciile medicale și rețetele și că am intrat seara, noaptea sau dimineața de-acasa pe PC-ul de la cabinet pentru a prinde perioadele de funcționare ale sistemului pentru a-mi putea valida munca de la cabinet. Din păcate, de câteva zile nici acest lucru nu mai este posibil întrucât sistemul SIUI este nefuncțional non-stop. Din păcate, sunt colegi de-ai mei care stau și mai rău decât mine: fie nu au reușit să trimită online factura la CAS, fie nu mai reușesc să-și descarce serii de rețete online pentru a putea scrie o rețetă pacienților (știu cum este, am pățit-o și eu de cateva ori).

Evident că toate aceste nefunctionalități se reflectă și în psihicul utilizatorilor PIAS. Pentru medicii de familie este de-a dreptul frustrant să vezi că după ce ești subfinantat cronic (știți bine că de ani de zile în România procentul alocat MF este 1/2 din cel alocat MF în țările europene), după ce ești sufocat de birocrație, nu poți lucra, că ești efectiv boicotat de PIAS. Dacă mai pun la socoteală și faptul că viitorul MF nu sună deloc (suntem “amenințați ” că vom fi acreditați pe taxe semnificative și cu multă hârțogărie) veți înțelege că și medicii de familie sunt sătui de acest sistem și preferă să plece în UE. După cum sigur știți, nu doar banii îi atrag pe medici în țările UE, cât și sistemul medical mult mai lejer, fără atâtea constrângeri administrative.

De aceea, vă rog pe această cale să încercați să aliniați sistemul medical românesc la cel european și să puneți capăt calvarului prin care trec medicii de familie. Știu că dvs proveniți din mediu spitalicesc, și de aceea îmi permit să menționez că un sistem medical modern, european, pune accent pe medicina de familie și pe ambulatoriu. La final vreau să va asigur că si pacienții își doresc o țară ca afară, nu doar medicii". Semnează

Dr. Valentin PANTEA,medic primar MF