Scrisoare deschisă către MS împotriva discriminării la tratamente

Asociaţia Pacienţilor cu Afecţiuni Hepatice din România (APAH-RO) ia act cu îngrijorare de unele declaraţii apărute în presă privind actualizarea listei de medicamente compensate, afirmaţii care ar putea duce la o abordare discriminatorie în tratarea pacienţilor, indiferent de afecţiunea de care suferă, se arată într-o scrisoare a APAH-RO către Ministerul Sănănăţii.

Redăm, în continuare, scrisoarea, potrivit documentului pe care l-am primit pe adresa redacţiei: "Dreptul pacienţilor la acces continuu, rapid şi nediscriminatoriu la tratamente inovatoare este un drept esenţial şi trebuie ocrotit de către autorităţile decidente. În virtutea acestui drept, vă solicităm, ca şi până acum, continuarea procesului de intrare în vigoare a listei de medicamente compensate. După cum bine se ştie, această listă nu s-a actualizat de şase ani. Pacienţii nu au astfel şansa de a se trata cu cele mai noi terapii şi, de multe ori, aceasta înseamnă pierderea unei şanse la viaţă. Asociaţia APAH-RO a cerut sprijin la nivel european pentru ca pacientul român să nu mai fie defavorizat - am cerut egalitate de şanse şi eliminarea discriminării între pacienţii comunităţii UE, printr-un eveniment organizat la Parlamentul European în luna februarie. Astăzi, confruntaţi cu diverse declaraţii în presă, ne vedem nevoiţi să cerem din nou sprijin împotriva discriminării, de această dată între pacienţii aceleiaşi ţări, a noastră! Nu este etic să se facă orice fel de comparaţii fără fond şi să se prioritizeze accesul la tratament al bolnavilor cu anumite afecţiuni, în detrimentul altora! Viaţa unui pacient cu hepatită este la fel de importantă ca viaţa unui pacient cu afecţiuni cardio-vasculare sau orice altă afecţiune. Cu toţii avem drepturi egale în faţa legii şi în societate. Nu este vina pacienţilor că o boală este mai severă decât alta, doar nu şi-au ales ei afecţiunile de care să sufere, şi nici că o terapie este mai costisitoare decât alta.

Tratamentele inovative incluse pe lista de medicamente compensate aflată în acest moment în dezbatere publică sunt evaluate de către entităţi medicale cu reputaţie internaţională (NICE - the National Institute for Health and Care Excellence) şi considerăm că orice propunere de prioritizare discriminatorie sau stopare a acestei liste reprezintă o încălcare a dreptului nostru la sănătate. Avem încredere că veţi da curs atenţionării noastre şi că veţi permite cât mai curând accesul tuturor pacienţilor români la medicamente inovatoare, fără discriminare, care să crească şansa la viaţă, a noastră şi a copiilor noştri bolnavi, fără discriminare!".