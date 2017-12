Scrisoarea cu propunerea de premier a ajuns la Palatul Cotroceni

Documentul PSD-ALDE prin care coaliția majoritară îl propune pe Sorin Grindeanu ca premier a ajuns miercuri seara la Palatul Cotroceni, la cabinetul președintelui Klaus Iohannis, a confirmat pentru Mediafax purtătorul de cuvânt, Mădălina Dobrovolschi.

Preşedintele PSD Liviu Dragnea a declarat, miercuri, să se aşteaptă ca şeful statului, Klaus Iohannis, să îl desemneze joi pe Sorin Grindeanu, el arătând că, în caz contrar, PSD şi ALDE vor înţelege „exact” care este „semnalul”. „Eu mă aştept ca mâine să îl desemneze (...) Dacă nu avem anunţul mâine, vom înţelege exact care este semnalul”, a spus Dragnea.

El a arătat că nu se mai poate urma calendarul formării Guvernului stabilit iniţial. „Nu (facem structura Guverului, n.r.) mâine. Nu mai putem să ne ţinem de calendarul pe care îl stabilisem, nu putem să facem un Guvern într-o noapte, vorbim de guvernul unei ţări, poate în prima săptămână sau săptămâna viitore. O să decidem mâine, dacă avem anunţul”, a susținut social-democratul.

El a menționat că a trimis la Cotroceni pe fax şi mail un document privind propunerea ca Sorin Grindeanu să fie desemnat premier.

„Pleacă acum la Cotroceni. Am trimis şi pe fax, şi pe mail. Am înţeles că a vorbit acolo şi este cineva care aşteaptă. Dacă nu reuşim în seara aceasta, mai încercăm o dată mâine dimineaţă”, a adăugat social-democratul. „Deși apreciem ca fiind în afara cadrului constituțional procedura prin care nu ați fost de acord cu desemnarea doamnei Sevil Shhaideh pentru funcția de prim-ministru, pentru a pune capăt instabilității politice actuale care nu este generată de noi și pentru a evita intrarea țării într-o criză politică profundă, cu responsabilitate și respect față de votul românilor din 11 decembrie, am decis să vă transmitem o nouă nominalizare în vederea desemnării drept candidat în funcția de prim-ministru, în persoana domnului Sorin Mihai Grindeanu”, se arată în document.