Scrisoarea unui suporter al echipei „S” către primarul Decebal Făgădău

12:40:09 / 15 August 2018

Softic

Ii dau eu răspunsul. Ptr ca nu existați. Din acest motiv nu jucați. Sunteti o adunătură de indivizi, care functionati sub un nume care nu va aparține si plângeți toată ziua pe Facebook ca Marica a cumpărat marca. Nu mai spun de înjurăturile la adresa lui. Dacă erați cel puțin o sec inteligenți, apariția lui Marica era o chestie bună, el aducând un plis valoare echipei, sponsori, etc. Dar voi nu, preferați sa va încăpățânați cu echipa aia si sunteti spălați la creier de niște indivizi care au avut acces la foarte mulți bani si deodată li s-a tăiat țeava. De aia aia va îndeamnă sa faceți ca toate animalele si sa înjurați. Relaxați-vă puțin si înțelegeți. Nu aveți nici forța financiara, nu aveți nici planuri de viitor, nu aveți nici sponsori serioși. Nu aveți nimic dar vreți. Impacati va cu ideea ca acum FC Farul Constanta este luat de un jucător internațional de marca, are super sponsori in spate și are si un plan de acțiune.