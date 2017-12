Scrisori de dragoste de la JFK către o suedeză, la licitaţie

Înainte de a fi preşedinte al SUA, când era senator american şi nu se căsătorise încă cu Jaqueline Bouvier, John F. Kennedy a început o relaţie pasională cu o suedeză, legătura lor continuând şi după mariajul lui JFK, dovadă fiind o serie de scrisori scoase la licitaţie în SUA. Relaţia lui Kennedy cu Gunilla von Post este documentată printr-o serie de scrisori şi telegrame. Până recent, Von Post nu a făcut publice aceste scrisori, însă a decis de curând să le vândă la licitaţie. În scrisorile transmise iubitei suedeze, Kennedy îşi exprimă sentimentele pentru aceasta. Cei doi s-au întâlnit pe Riviera franceză, în vara lui 1953, când el avea 36 de ani şi ea - 21 de ani. Ei au dansat o noapte întreagă şi s-au despărţit cu un sărut pasional. Pe 28 iunie 1954, în vara de după cea în care s-a căsătorit, Kennedy i-a scris lui Von Post, spunându-i: “S-ar putea să iau o barcă şi să navighez în Marea Mediterană, timp de două săptămâni, cu tine în loc de echipaj”. Kennedy i-a scris iubitei sale din Suedia din spital, după ce planurile lor de întâlnire s-au năruit, atunci când acesta a căzut şi s-a ales cu o rană serioasă la spate. În noiembrie 1954, el i-a scris acesteia o scrisoare dintr-un spital din Manhattan. “Şi după două luni, sunt tot în spital. Am fost teribil de dezamăgit că, în ultimul moment, nu am mai fost capabil să vin în Europa, în special când ştiam că vei fi la Paris şi ne-ar fi putut fi atât de bine împreună”, a scris JFK, promiţând că se vor întâlni cu siguranţă. În aceeaşi scrisoare, JKF o întreabă pe Von Post dacă există vreo şansă să vină în SUA.

Gunilla Von Post, în prezent în vârstă de 78 de ani, a dezvăluit prima oară relaţia cu fostul preşedinte american într-o carte lansată în 1998 şi a descris, într-un interviu, că inima îi bătea foarte tare. “Eram foarte fericită când primeam noutăţi de la el, însă mi-am spus că este «bărbat însurat»”, a spus ea, într-o emisiune TV. La doar un an după accidentul lui JFK, cei doi au reuşit să se întâlnească, într-un vechi castel din Suedia. “L-am împrumutat pentru o săptămână, o săptămână minunată, pe care nimeni nu mi-o poate lua”, a spus femeia. Preţul de începere a licitaţiei care are ca miză achiziţia scrisorilor este de 25.000 de dolari. John Reznikoff, preşedintele University Archives, a declarat că “scrisorile emană regret şi arată că, deşi cei doi voiau să fie împreună, nu le-a fost menit ca acest lucru să se întâmple”. Scrisorile sunt licitate de LegendaryAuctions.com. Preşedintele site-ului crede că scrisorile vor fi vândute cu circa 100.000 de dolari.