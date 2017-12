Scrisori şi suveniruri, vândute la licitaţii

Suveniruri care au aparţinut familiei imperiale ruse, inclusiv patru scrisori ale ţarului Nicolae al II-lea, au fost vândute cu aproape 1,3 milioane de franci elveţieni, circa 1,08 milioane euro, la o licitaţie organizată miercuri, la Geneva, de casa Hotel des Ventes de Geneve (HVG). Aceste scrisori provin din colecţia prinţului Nicolas Romanov, actualul şef al familiei imperiale a Rusiei, de 90 de ani. Scrisorile erau adresate unchiului său, marele duce Nicolai Nicolaevici. Scrisorile au fost achiziţionate cu 120.000 de franci elveţieni fiecare, deşi erau estimate la preţuri cuprinse în intervalul 9.000 - 14.000 franci elveţieni, stabilind astfel un record mondial de preţ pentru scrisori ale ţarului Nicolae al II-lea. Persoana care a cumpărat aceste scrisori, o mare parte din fotografiile imperiale şi una dintre şepcile marelui duce Nicolai Nicolaevici, este un colecţionar rus care locuieşte la Monaco. Cele patru scrisori ale ţarului Nicolae al II-lea reprezintă documente istorice de importanţă majoră, care dezvăluie nu doar implicarea Rusiei în Primul Război Mondial, ci şi implicarea personală a ţarului în organizarea armatei sale. Scrisorile dezvăluie şi legătura strânsă dintre ţar şi marele duce Nicolai Nicolaevici, dar şi relaţia lor după ce marele duce a fost destituit din funcţia de comandant suprem al armatelor imperiale. Şapca de campanie a marelui duce Nicolai Nicolaevici Romanov, comandant suprem al armatelor imperiale, a fost un obiect aprig disputat între persoanele care au participat la această licitaţie. În cele din urmă, şapca a fost achiziţionată pentru 26.700 de franci elveţieni, deşi preţul estimativ era de doar 500 de franci elveţieni.

Câteva scrisori de dragoste pe care Mick Jagger, solistul trupei The Rolling Stones, le-a expediat în vara anului 1969 cântăreţei americane de culoare Marsha Hunt, cu care avea o relaţie, au fost vândute cu 231.000 de euro, la o licitaţie organizată la Londra, de casa Sotheby\'s. În perioada în care Mick Jagger a expediat cele zece scrisori, rockerul turna un film într-un deşert australian, iar Marsha Hunt juca în musicalul ”Hair”, la Londra. Afişul oficial al spectacolului o prezintă de altfel pe artista americană cu o coafură afro. Scrisorile erau estimate între 111.000 şi 160.000 de dolari. ”Anul 1969 a marcat începutul sfârşitului unei perioade revoluţionare, cruciale, influenţată de artişti precum The Beatles, The Rolling Stones, James Brown şi Bob Dylan”, a adăugat artista americană Marsha Hunt. ”Gândurile lor nu ar trebui să rămână doar în proprietatea familiilor lor, ci ar trebui să fie cunoscute şi de publicul larg, pentru a dezvălui cum erau aceşti artişti influenţi”, a adăugat aceasta, care este mama primului copil al solistului trupei The Rolling Stones, Karis, născută în 1970. Aceste scrisori evocă primii paşi făcuţi de om pe Lună, relaţia dintre John Lennon şi Yoko Ono, texte de Christopher Isherwood, dar şi detalii despre Festivalul Isle of Wight din sudul Angliei. Într-un interviu acordat publicaţiei britanice ”The Guardian”, Marsha Hunt, în prezent în vârstă de 66 de ani, a spus că a fost nevoită să vândă aceste scrisori pentru că nu mai poate să îşi plătească facturile şi pentru a putea să îşi renoveze casa. ”Sunt falită”, a spus artista, care locuieşte în Franţa.