Scumpirea alimentelor nu s-a făcut obiectiv. Ministrul Agriculturii, nemulțumit

Ministrul Agriculturii, Petre Daea, a declarat, sâmbătă, că nu poate micșora prețul la alimente și că nu înțelege scumpirea lor, precizând spre exemplu că, deși producătorii au ieftinit carnea de porc, aceasta s-a scumpit pe piață. Ca să înțeleagă de ce s-au scumpit ouăle, carnea și alte alimente, ministrul Daea așteaptă o explicați de la Consiliul Concurenței. "La carne de porc, prețul la producătorul de carne a scăzut, iar pe piață a crescut. Sunt lucruri care uneori nu le poți explica. Și atunci, de aceea, am solicitat intervenția Consiliului Concurenței, în așa fel ca dumnealor să ne spună despre ce este vorba și împreună să putem prezenta populației informații clare, exacte. Noi nu avem instrumente să intervenim pe piață, nu avem o legislație care să ne permită să stabilim un anume preț pe piață. Nu am nicio măsură ca eu să intervin ca Minister al Agriculturii și am spus că aștept explicații de la Consiliul Concurenței și Consiliul Concurenței poate să analizeze și are și legislație în domeniu", a afirmat ministrul Agriculturii.

Potrivit lui Daea, scumpirea alimentelor nu s-a făcut obiectiv. "Numai despre asta am vorbit astăzi în mașină. Da, v-am spus și vă repet, noi am văzut ce s-a întâmplat prin piață. (...) Prețurile la o serie întreagă de produse au început să crească și am căutat să analizăm fiecare produs. Ne-am dus să vedem în raft ce se întâmplă, ne-am dus și la producători să vedem ce se întâmplă. Am constatat la producători că nu există modificări în costul de producție și atunci am solicitat sprijin la Consiliul Concurenței pentru că noi știm foarte bine că prețul se realizează de către piață, cererea și oferta, dar noi nu găsim elemente obiective care să justifice un asemenea preț. Și atunci am solicitat răspuns de la Consiliul Concurenței, pentru că ei sunt specializați", a explicat Petre Daea.

Consiliul Concurenței a fost sesizat în privința scumpirilor apărute la alimente, în special la ouă, carne și produse lactate. Ministrul Daea a stat de vorbă sâmbătă cu oierii din județul Sibiu. Ministrul a primit de la producătorii de brânză documentele pentru ca produsul "Telemea de Sibiu" să aibă Indicație Geografică Protejată. Daea a mers în piață, de unde și-a cumpărat șosete de lână, a degustat telemeaua de Sibiu, după care s-a oprit în fața mall-ului unde au fost aduse oi și se prepară carne de oaie la ceaun. Ministrul Agriculturii va vizita și un darac de lână din comuna Sadu.