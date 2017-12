Scumpirea apartamentelor vechi este inevitabilă

PRESIUNE PE PREŢURI. Încă de la începutul anului, preţurile afişate de proprietarii de imobile au urmat un uşor trend crescător, avansul fiind explicat prin accesul ceva mai facil la credite şi prin flexibilitatea unor proprietari care au negociat preţuri pe placul cumpărătorilor. „În aprilie însă, băncile nu au mai dat credite prin Prima Casă, aşa că tot mai mulţi români au amânat decizia de a cumpăra o locuinţă, motiv pentru care preţurile au scăzut. Acum însă, imediat după startul etapei a patra a programului guvernamental, se simte o presiune pe preţuri şi mulţi vânzători îşi reajustează în creştere oferta”, au declarat, pentru Telegraf, reprezentanţii portalului imobiliar TopEstate.ro. În Constanţa, pe fondul accesului dificil la finanţare din ultimele două luni, preţul mediu al garsonierelor a scăzut cu 4,6%, de la 30.700, la 29.300 euro. „La un preţ de 30.000 euro, cei care iau credit prin Prima Casă trebuie să aducă un avans de numai 1.500 euro. Cu un credit ipotecar standard, contribuţia proprie este şi de 7.500 euro”, mai spun cei de la TopEstate.

AVANS DE 2.500 EURO, PENTRU UN APARTAMENT CU DOUĂ CAMERE. Pentru apartamentele cu două camere, decomandate, situate în zone semicentrale, preţul mediu era de circa 51.500 euro, în aprilie. În prezent, valoarea a scăzut cu 1.000 euro, potrivit datelor TopEstate. „Pentru locuinţele cu două camere (confort redus) de la periferie, preţurile au scăzut cu 4%, spre 44.900 euro. Luând în calcul o valoare de 50.000 euro, avansul în Prima Casă este de numai 2.500 euro”, potrivit reprezentanţilor portalului. Totuşi, preţurile vor începe să fie împinse spre pragul maxim de creditare din Prima Casă 4, de 60.000 euro. „Ca şi în etapele anterioare, apartamentele vechi se vor scumpi, iar cele noi se vor ieftini. Estimez că majorările vor veni abia peste două - trei săptămâni”, spune directorul agenţiei imobiliare locale Terra, Marian Mureşan. El mai precizează că potenţialii clienţi care dispun de un avans mai mare de 5% vor alege ofertele alternative ale băncilor, datorită timpului redus de aşteptare.

NOUTĂŢILE PRIMEI CASE 4. Plafoanele de garantare din Prima Casă 4 au rămas neschimbate faţă de anii trecuţi. Astfel, creditele acordate sunt de cel mult 60.000 euro, pentru locuinţe vechi, respectiv 70.000 euro pentru locuinţe noi şi 75.000 euro pentru construcţia unei case. Garantarea statului s-a redus la 50%, diferenţa fiind preluată de băncile comerciale, fără o majorare a dobânzilor. La creditele în euro, dobânda este calculată după formula Euribor la trei luni plus 4%, în vreme ce creditele în lei au o dobândă formată din Robor la trei luni plus 2,5%. Nu în ultimul rând, proprietarii de locuinţe sub 50 metri pătraţi pot accesa credite Prima Casă, la fel ca şi cei care deţin cote-părţi dintr-un imobil şi vor să achiziţioneze diferenţa.