Scumpirea gazelor pentru populație: între 5 şi 10%?

07:57:30 / 27 Mai 2015

Debandada

Se trag gaze la bloc fara sa se respecte legea Se fac debransari ilegale fara acordul RADET,se monteaza ceantrale de apartament fara proiecte de executie punand in pericol siguranta blocului si a dezichilibrand instalatia se incalzire ce afecteaza pe cei nedebransati Cu toate ca asociatia a anuntat RADETul de mai multe ori de aceste neregului ce afecteaza sistemul de incalzire acesta nu a luat nici o masura barem sade deplaseze la fata locului sa constate a est fapt Vinovate sunt si firmile private sau lucratori asa zisi specialisti care pentru bani monteaza centrle termice de apartament fara proiecte si taie legaturile si modifica instalatia de incalzire punand in pericol vietile oamenilor si incurajindu-i ca nimeni nu le va face nimic Oare primaria nu are nimic de zis in acest sens?Organizatia de proprietari la nivelul orasului care traieste din cotizatiile noastre da din umeri nu ne indruma cu nimic.