Scurgerile de gaze contribuie cu circa 25% la încălzirea globală provocată de om

Reglementările adoptate recent de către Agenția de Protecție a Mediului din SUA (EPA) în vederea reducerii emisiilor de metan rezultate în urma operațiunilor petroliere și gaziere ar putea să nu conducă la rezultatele așteptate în ceea ce privește scurgerile de gaze, informează Xinhua care citează un studiu realizat de cercetători de la Universitatea Stanford. ''Am descoperit că și dacă ar fi puse în aplicare întocmai toate aceste reglementări, rezultatul în ceea ce privește reducerea emisiilor ar putea fi mult sub estimările EPA'', a declarat Arvind Ravikumar, cercetător în cadrul School of Earth, Energy & Environmental Sciences de la Stanford. ''Unul din motive este incertitudinea, atât în ceea ce privește tehnologia utilizată pentru a detecta scurgerile cât și în ce privește înțelegerea noastră cu privire la scurgeri'', a mai spus Ravikumar.

Concluziile cercetării, realizată prin analizarea datelor disponibile, au fost publicate online, marți, în jurnalul ''Research Letters''.

Cercetarea demonstrează că punerea în aplicarea a standardelor EPA 2012 recent actualizate, care stabilesc modul în care ar trebui să fie detectate și atenuate scurgerile de metan va costa cu circa 27% mai puțin decât estimările EPA, iar reducerea emisiilor de metan riscă să nu atingă obiectivele agenției stabilite pentru 2025 privind atenuarea cu 20% până la 50% a acestora. Scurgerile de metan rezultate în urma operațiunilor gaziere contribuie la încălzirea globală rapidă și provoacă pierderi economice de milioane de dolari. Metanul este componenta principală a gazelor naturale, principala sursă a producției de energie electrică din Statele Unite. Emisiile de metan contribuie cu circa 25% la încălzirea globală provocată de om, iar scurgerile de metan pot pune în pericol sănătatea și siguranța oamenilor. ''În prezent, aproximativ 1% până la 2% din gaz se scurge'', a precizat Ravikumar, autorul principal al studiului adăugând că acest lucru afectează atât operatorii cât și consumatorii.

Reglementările EPA impun standarde uniforme cu privire la intervalul în care operatorii trebuie să inspecteze unitățile lor pentru depistarea unor eventuale scurgeri, ce fel de tehnologie trebuie să folosească în acest sens și cât de repede trebuie rezolvată această problemă. Însă, având în vedere variabilitatea instalațiilor de gaze naturale, cercetătorii de la Stanford recomandă abordarea scurgerilor de metan dintr-o perspectivă regională și holistică, precum și coordonarea cu alte politici de reducere a gazelor cu efect de seră în loc să fie impuse standarde uniforme bazate pe mediile la nivel național.

În pofida recentului ordin executiv emis de către președintele Statelor Unite, Donald Trump pentru revizuirea reglementărilor EPA, descoperirile ar putea ajuta autoritățile de reglementare la nivel de stat și companiile să dezvolte noi tehnologii pentru a detecta scurgerile apărute în operațiunile petroliere și gaziere, menționează sursa citată.