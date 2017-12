Scurtmetraje de la Cannes şi nominalizările la Oscarurile Europene, în programul NexT

Festivalul Internaţional de Film NexT aduce, şi anul acesta, în Capitală, în perioada 28 martie - 1 aprilie, programul „Short Matters!” al Academiei Europene de Film (EFA) şi competiţia de scurtmetraj a secţiunii Semaine de la Critique a Festivalului de la Cannes.

Programul „Short Matters!” al Academiei Europene de Film cuprinde 15 titluri nominalizate la Premiul EFA în 2011, printre care şi câştigătorul distincţiei pentru cel mai bun film de scurtmetraj: „The Wholly Family/ Familia cea Sfântă\", în regia lui Terry Gilliam. În programul EFA se regăsesc şi două prezenţe româneşti: scurtmetrajele „Derby”, semnat de Paul Negoescu şi „Apele Tac”, regizat de Anca Miruna Lăzărescu. Ambele filme au făcut parte din competiţia NexT - în 2010, respectiv 2011 - cel din urmă câştigând premiul pentru cel mai bun scurtmetraj românesc şi premiul publicului pentru film românesc.

De asemenea, vor rula, în cadrul NexT, scurtmetrajele prestigioasei secţiuni Semaine de la Critique a Festivalului de la Cannes, printre care filmele câştigătoare „Blue” (regia Stephan Kang, Grand Prix Canal+) şi „Alexis Ivanovitch vous êtes mon héros” (regia Guillaume Gouix, Menţiunea Specială).

Festivalul Internaţional de Film NexT, organizat de Societatea Culturală NexT, beneficiază de sprijinul Centrului Naţional al Cinematografiei, al Ministerului Culturii şi Patrimoniului Naţional şi al Institutului Cultural Român. El se desfăşoară, şi în 2012, sub patronajul Principesei Margareta a României. Activităţile Societăţii Culturale NexT se încadrează în „Viziunea pe 30 de ani pentru România” a Casei Regale.