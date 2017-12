Scurtmetrajul „Căutare” a încheiat programul românesc

În 2010 am fost în mare formă, din nou, la Un Certain Regard şi mai puţin la Quinzaine, unde altădată făceam prima figură, să zic aşa. Nu-i însă de ici de colea că ne aflăm iarăşi, după câţiva ani de absenţă, la această secţiune care lansează numele noi ale cinematografiilor mondiale. Mi-este greu să spun de ce a fost ales „Căutare”, scurtmetrajul semnat de Ionuţ Piţurescu, şi nu alte titluri. În orice caz este pentru prima oară când se acceptă aici un scurtmetraj românesc şi consider a nu fi deloc întâmplător. Şcoala românească a genului scurt, mai puţin promovată în deceniile trecute, începe să-şi arate calitatea. S-a înmulţit numărul producţiilor de acest fel, chiar dacă nu am intrat acum la Cinéfondation şi nici nu a fost selecţionat vreun proiect pentru Atelier.

„Căutare” este un periplu în lumea meseriaşilor ambulanţi din lumea Apusenilor de astăzi. Doi meşteri, ambii în vârstă, umblă cu o căruţă cu coviltir, trasă de un cal, prin localităţile uitate de lume, spre a repara ciubere şi butoaie. Filmul se derulează la graniţa dintre ficţiune şi documentar, cu un Ion şi un Mircea de-ai locului, neprofesionişti, deci, în exerciţiul profesiei lor fără prea mare căutare, totuşi. Ceea ce cineastul „caută”, de fapt, odată cu cei doi, este o stare de spirit, a personajelor şi a acestei lumi, surprinsă în rutina ei cotidiană din care nu lipseşte accentul de dramatism. Rămânem împreună cu aparatul de filmat fixat pe chipul unuia dintre meşterii lemnari, şi poate este destul să realizăm resemnarea acestuia, împăcarea cu propriul destin.

Altminteri, o serie de imagini punctează condiţia de demult a simbiozei dintre om şi natură, dintre individ şi lumea sa imediată. Asistăm la drumul lor, cu simplitate, fără accente patetice. Poiana, asfaltul, curţile şi pivniţele, interiorul pauper al căruţii lor cu coviltir, vecinii şi cunoscuţii, toate compun albumul unui sat românesc ce, nepărând rupt de lume, se consolează în izolarea lui cu tenacitatea personajelor ce nu-şi doresc decât să ducă mai departe truda lor zilnică.

Prezentat vineri la Théatre Croisette, „Căutare” a mai avut o proiecţie la sala La Licorne de la La Bocca. Este - şi trebuie să o spunem - un alt fel de a privi România de astăzi, cu relevarea dimensiunii patriarhale, ca un necesar remember, un avertisment implicit la goana după noutăţile progresului tehnic. O formă de a echilibra existenţa după calendarul muncilor din vechime, iar acest program estetic nu poate decât să ne bucure, mai ales când vine din partea unui autor tânăr, aproape necunoscut.