Scurtmetrajul „Căutare”, premiat la Cannes

Scurtmetrajul „Căutare/Quest”, de Ionuţ Piturescu, a primit, sâmbătă, premiul SFR (La Société des réalisateurs de films) pentru scurtmetraj, în secţiunea Quinzaine des Realisateurs, la Festivalul Internaţional de Film de la Cannes. Premiul SFR a fost acordat ex-aequo scurtmetrajelor „Căutare”, de Ionuţ Piturescu, şi „Mary Last Seen”, de Sean Durkin.

„Căutare” este un film despre doi prieteni care au o căruţă drept casă şi un cal drept tovarăş. Trăiesc simplu, fără lucruri împovărătoare, nu duc cu ei nici măcar un ceas. Dar încă mai au timp, cum spune un vechi proverb asiatic. Fără să se potrivească locurilor prin care călătoresc, dispreţuiţi, pricepuţi la lucruri de care nu prea mai e nevoie în societatea de azi, ei caută sensuri. Sau lipsa lor.

Ionuţ Piţurescu are 31 de ani, este antropolog şi a studiat regie de teatru. El a mai realizat până acum filmele „Prinde timpul/Seize the time” (2008) şi „Balkan\'s Digest” (Albania, 2008), care au apărut în festivaluri şi manifestări din Serbia, Albania, Estonia, Slovenia, Austria şi Macedonia. Doctorand în antropologie culturală, Piţurescu a făcut cercetări de teren în Mexic (Huichol, 2003), Maroc (Berber, 2004), SUA (New Orleans, 2005), Andaluzia (Gitano Calo, 2005), zona arctică (Sami, 2006) şi în Europa de Est.

De asemenea, pelicula „Ha Ha Ha”, în regia sud-coreeanului Hong Sang-soo, a primit, sâmbătă, marele premiu al secţiunii Un Certain Regard a Festivalului Internaţional de Film de la Cannes. Potrivit presei internaţionale de specialitate, vedetele secţiunii Un Certain Regard au fost românii Radu Muntean şi Cristi Puiu, cu filmele „Marţi, după Crăciun” şi, respectiv, „Aurora”. Critica de specialitate a scris chiar că peliculele româneşti ar fi trebuit să aibă loc în competiţia pentru Palme d\'Or, care, de altfel, a fost considerată „ştearsă”.

Premiul FIPRESCI (Fédération Internationale de la Presse Cinématographique) a fost acordat lungmetrajului „Tournée”, în regia lui Mathieu Amalric. Două alte premii FIPRESCI au mai fost acordate filmului unguresc „Pal Adrienn”, de Agnes Koksis (peliculă care a rulat în secţiunea Un Certain Regard) şi peliculei „Todos vos sodes capitans”, primul lungmetraj al spaniolului Olivier Laxe. De asemenea, regizorul şi scenaristul polonez Pawel Pawlikowski a fost distins cu MEDIA European Talent Prize pentru 2010, pentru cel de-al treilea lungmetraj de ficţiune al său, „Sisters of Mercy”. Primul premiu pentru filme gay, Queer Palm, a fost acordat regizorului american Gregg Araki.