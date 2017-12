Scutaru: “Aeronavele prezidenţiale costă mai mult decît salariile de bază pe un an în Armată”

Deputatul PNL George Scutaru a remis presei o declaraţie în care apreciază că “intenţia de a se achiziţiona două aeronave extrem de scumpe pentru preşedintele Băsescu dovedeşte din nou ipocrizia acestuia, care, două săptămîni, a blocat mărirea pensiilor sub pretextul că nu ar fi bani la buget”. În plus, el arată că Băsescu a solicitat micşorarea cheltuielilor publice, pentru ca statul să aibă mai mulţi bani pentru educaţie şi sănătate, iar a doua zi, acelaşi Băsescu a cerut "ipocrit" mărirea bugetului MApN la 2,38% din PIB. Scutaru arată că a crezut că şeful statului este preocupat de starea armatei, dar "se pare" că el doreşte mai mulţi bani doar pentru ca Romavia să-i poată cumpăra mai repede superavioanele. "Dacă tot s-a arătat preocupat de finanţarea armatei române, ştie preşedintele Băsescu ce s-ar putea face cu adevărat pentru militari cu cele 320 milioane de euro care se vor cheltui pentru avioanele sale?", întreabă deputatul liberal. Potrivit acestuia, superavioanele costă mai mult decît suma necesară acum pentru salariile de bază din toată armata, pe un an întreg, adică 218,63 milioane de euro. Totodată, liberalul arată că se pot construi cu aceşti bani, la actualul preţ negociat de Ministrul Apărării, 7.574 de locuinţe de serviciu, cu două camere, pentru militarii care stau cu chirie. El întreabă dacă Băsescu a fost informat de consilierii săi că de 320 milioane de euro se pot cumpăra 1.441 de autoturisme de teren blindate (tip uşor) sau 68.870 de arme de asalt, calibru 5.56 mm standard NATO sau 4.900 de autocamioane noi de care armata română are atîta nevoie. Ca secretar al Comisiei de apărare a Camerei Deputaţilor, Scutaru anunţă că va solicita, la deschiderea sesiunii parlamentare, o informare din partea Romavia privind fundamentarea achiziţiei celor două aeronave speciale şi raţiunile care au stat la baza unei asemenea propuneri. În condiţiile în care şeful statului solicită reducerea cheltuielilor publice, deputatul liberal precizează că nu va vota, la dezbaterile din Comisia de apărare asupra bugetului pe 2008, nicio alocare de fonduri pentru achiziţionarea de avioane speciale.