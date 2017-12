Scutaru: PD blochează dezbaterea privitoare la statutul ofiţerului de informaţii

Deputatul George Scutaru, membru în Biroul Politic Central al PNL, îi acuză pe reprezentanţii PD în comisiile de apărare şi juridică de faptul că blochează dezbaterile pe marginea statutului ofiţerului de informaţii. \"Astăzi (n.r. – marţi), am asistat la cea de-a patra şedinţă comună a comisiilor de apărare şi juridică din Camera Deputaţilor în care urma a fi dezbătut statutul ofiţerului de informaţii, care a fost suspendată din cauza absenţei masive a parlamentarilor de la PD\", a declarat Scutaru. \"Dacă s-ar fi întîmplat o singură dată, poate am fi considerat că este o întîmplare, dar faptul că, de o lună de zile, nu reuşim să dezbatem statutul ofiţerului de informaţii are o explicaţie. Poate nu întîmplător, lucrările comisiilor s-au blocat înaintea unui amendament al PNL prin care se dorea revenirea la forma iniţială a legii. Potrivit amendamentului, cei care au activat în securitate nu mai sunt compatibili cu calitatea de ofiţeri de informaţii\", a adăugat Scutaru.

El a acuzat PD şi de duplicitate: \"Remarc dublul limbaj al PD-ului care, pe de-o parte, susţine reformarea clasei politice româneşti, iar, în realitate, susţine metehnele vechiului sistem\".