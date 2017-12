Scutirea de taxă pentru recodificarea CAEN, prelungită pînă în 2010

Perioada în care firmele şi persoanele fizice autorizate sînt scutite de la plata taxelor pentru actualizarea obiectului de activitate (CAEN) de către Oficiul Naţional al Registrului Comerţului a fost extinsă cu un an, pînă la 1 martie 2010, printr-o hotărîre aprobată, săptămîna trecută, de Guvern. Conform legii, actualizarea obiectului de activitate pentru persoanele juridice şi dezmembrămintele fără personalitate juridică ale acestora, precum şi pentru persoanele fizice autorizate să desfăşoare activităţi economice în mod independent şi asociaţiile familiale se realizează de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului, prin oficiile registrului comerţului de pe lîngă tribunale, la cerere, fără plata taxelor aferente înregistrării menţiunii în Registrul Comerţului. Termenul în care poate fi acordată această facilitate trebuia să expire la 1 martie 2009 dar, din cauza crizei financiare, facilitatea a fost extinsă cu alte 12 luni. Actualizarea Clasificării activităţilor din economia naţională - CAEN a fost determinată de necesitatea alinierii României la Nomenclatorul Activităţilor din Comunitatea Europeană - NACE Rev. 2. Actualizarea CAEN are ca obiective, în principal, ordonarea informaţiilor economice şi sociale potrivit noului mod de organizare şi funcţionare a societăţii româneşti şi a economiei naţionale, precum şi armonizarea la clasificările utilizate pe plan european şi internaţional. Diferenţele între vechea şi noua versiune CAEN sînt de substanţă, astfel că versiunea 2 revizuită a CAEN are 272 grupe, cu 48 mai multe decît CAEN 1 şi 615 clase, cu 101 mai multe decît CAEN 1. Fostul ministru al IMM-urilor, Ovidiu Silaghi, sfătuia anul trecut IMM-urile să profite de scutirea de taxă pentru recodificarea CAEN, întrucît economia la bugetul firmei era de 600-1.000 lei.