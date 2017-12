Preşedintele SUA, Barack Obama, vrea sa continue planul lui George W. Bush de a instala un scut antirachetă în Europa, iar asta ar însemna că o parte ar putea fi instalat şi în România, la baza Mihail Kogalniceanu din Constanţa, a anunţat fizicianul american Dean Wilkening. Acesta, implicat în construcţia noului scut antirachetă, a declarat că arhitectura noului sistem vizează patru mari etape de construire - 2011, 2015, 2018, 2020, în funcţie de data la care se estimează că se va finaliza construirea rachetelor iraniene.

Specialistul american a precizat că preşedintele american vrea să protejeze, prin intermediul acestui scut, toate statele membre NATO. “Până în 2020 se estimează cinci locaţii, dar acestea nu sunt încă stabilite. România este una din ele, baza militară Kogalniceanu fiind în mod special vizată. De fapt, Balcanii sunt, din puncul meu de vedere, locaţia ideală pentru a proteja întreaga Europă şi a detensiona şi relaţiile cu Rusia, întrucât aria acoperită nu se mai intersectează cu spaţiul aerian rusesc. Guvernul american intenţionează să utilizeze în principal ceea ce se numeşte THAAD, adică rachete transportate cu ajutorul unor camioane”, a mai declarat acesta. Wilkening a lăsat însă de înţeles că dincolo de poziţia strategică, cel mai mult contează stabilitatea politică a unei ţări. ”În cazul în care va avea un mediu stabil, România ar juca un rol foarte important pentru Europa. România pare a fi la locul potrivit, dacă este să gândim strategic. Deşi ne gândisem şi la Turcia, întrucât am mai amplasat acolo radare pe timpul Războiului Rece, în cazul de faţă trebuie să ne gândim şi la contextul cultural. România nu are aceleaşi legături cu Iranul, aşa cum are Turcia. România nu ar supăra Iranul cum ar face Turcia, dată fiind componenta religioasă”.

În concluzie, specialistul american a declarat că “logistic vorbind, dacă România este selectată, atunci vor fi trimise cinci camioane THAAD, adică detectoarele mobile despre care vorbeam, o garnizoană şi o echipă de întreţinere. Acest lucru înseamnă desigur şi că baza militară românească va fi modernizată de NATO şi va fi permanent păzită”.