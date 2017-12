Scuze pedeliste pentru maghiarizarea Educaţiei

După mai bine de o lună de dezbateri în cadrul comisiilor de specialitate, Camera Deputaţilor a adopat, săptămâna trecută, Legea Învăţământului. Deputatul constănţean Maria Stavrositu a declarat, ieri, într-o conferinţă de presă, că a fost co-autor la 34 dintre amendamentele aprobate în comisie. „Este o lege importantă pentru România. Cred că, după ce va trece şi de Senat şi va începe să îşi producă efectele, vom vedea o îmbunătăţire a sistemului de învăţământ”, a declarat Maria Stavrositu. Legea Învăţământului nu ar fi trecut de Camera Deputaţilor dacă PDL nu se înclina în faţa colegilor de guvernare. Chiar dacă în comisii unele amendamente ale UDMR nu au fost susţinute, legea a ieşit de la Cameră cu un amendament aberant. Deputaţii PDL s-au compromis şi au acceptat amendamentul colegilor de la UDMR potrivit căruia două materii, geografia şi istoria, să poate fi învăţate în limba maghiară, în şcolile româneşti unde maghiarii sunt majoritari. Deputatul constănţean Maria Stavrositu a declarat că amendamentul care a trecut de votul Camerei a fost mai mult un compromis politic. „Eu aşa l-am văzut, ca pe un compromis. Aveam nevoie de suţinere pentru mai multe pachete legislative şi am fost nevoiţi să acceptăm acest amendament”, a declarat Maria Stavrositu. „De fapt, noi nu am făcut decât să legiferăm ceea ce se întâmpla de mult în zonele respective. Am vorbit cu mulţi dintre colegii mei şi nu puţini, printre care şi eu, au fost cei care au votat cu durere în suflet acest amendament”, a mai spus deputatul constănţean. Dacă ne aducem aminte dorinţele PDL de anul trecut, care prin vocea liderilor lui susţinea că nu va face compromisuri aşa cum au făcut PSD şi PNL, ne dăm seama că, de fapt, PDL s-a făcut frate cu dracu pentru a ajunge la putere, pentru ca apoi să facă tot ceea ce a negat în campanie pentru a se menţine acolo. Şi pentru că deputatul constănţean Maria Stavrositu vorbea de legiferarea a ceva ce se petrecea de mult, pe când un proiect legislativ de legalizare şi legiferare a prostituţiei sau a consumului de droguri, fenomene care se petrec în toată ţara. Mai mult decât atât, legalizarea prostituţiei ar aduce sume importante la bugetul de stat, secătuit de incompetenţa actualului Guvern. Sau poate că, cine ştie, în viitorul apropiat, deputaţii PDL vor vinde sau amaneta România numai pentru a-şi păstra ei scaunele. Evident, cu aceeaşi durere în suflet…