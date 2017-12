Scuze publice unui savant condamnat pentru homosexualitate, care s-a sinucis

Gordon Brown a dat curs unei petiţii semnate de cîteva mii de cetăţeni şi a prezentat, pe site-ul instituţiei, scuze publice pentru un savant care a jucat un rol decisiv în victoria aliaţilor împotriva Germaniei şi care s-a sinucis după ce a fost condamnat pentru homosexualitate. Premierul britanic a scris că Alan Turing, care s-a sinucis în 1954, a fost tratat inuman şi a omagiat apoi munca de cercetare depusă de acesta. Alan Turing a fost cel care a spart celebrele coduri germane Enigma. Gordon Brown şi-a început mesajul spunînd că 2009 a fost un an de adîncă reflecţie şi o şansă pentru Marea Britanie de a comemora profunda datorie pe care care o are faţă de înaintaşi, în contextul în care în acest an s-au împlinit 65 de ani de la debarcarea din Normandia şi 70 de ani de la intrarea ţării în cel de-al Doilea Război Mondial.

În mesajul lui Brown, Alan Turing este descris ca ”un matematician chiar strălucit”. ”Fără vreo exagerare, fără contribuţia sa enormă, istoria celui de-al Doilea Război Mondial ar fi putut foarte bine să fie complet diferită. A fost, într-adevăr, unul dintre acei indivizi a căror contribuţie unică a ajutat la înclinarea balanţei în război. Datoria faţă de el este cu atît mai mare cu cît a fost tratat atît de inuman. În 1952, a fost condamnat pentru indecenţă - în fapt, pentru că era gay. Pedeapsa - şi a fost pus în situaţia mizerabilă de a alege între asta şi închisoarea - a fost castrarea chimică prin injecţii cu hormoni feminini. Şi-a luat viaţa, doi ani mai tîrziu”, a scris Gordon Brown. Mii de oameni au semnat, în ultimele săptămîni, o petiţie prin care cereau premierului britanic să prezinte scuze oficiale pentru moartea lui Alan Turing. Printre semnatarii petiţiei, activişti pentru drepturile omului, politiceni, oameni de ştiinţă sau militanţi pentru drepturile homosexualilor, s-a aflat şi faimosul cercetător în domeniul computerelor, John Graham-Cummings.