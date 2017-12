Se afişează rezultatele finale la Bac

Contestaţiile la ediţia din acest a a Bacalaureatului au fost finalizate ieri, astfel că azi vor fi afişate rezultatele finale la avizierele centrelor de examinare şi pe site-ul Ministerului Educaţiei. Primele rezultate la bacalaureat au fost afişate duminică, iar luni au fost depuse contestaţiile de către elevii nemulţumiţi de notele obţinute la probele scrise. La nivel naţional au fost depuse 80.160 de contestaţii. Din totalul acestora, 26.580 au fost la Limba şi literatura română, 25.527 la Matematică, 9.568 la Biologie, 4.978 la Geografie, 3.281 la Istorie, 3.156 la Fizică, iar la limba maternă au contestat notele obţinute 675 de candidaţi, potrivit datelor centralizate la Ministerul Educaţiei, Cercetării, Tineretului şi Sportului. În 2010 fuseseră înregistrate aproape 43.000 de contestaţii la nivel naţional. Potrivit rezultatelor înainte de contestaţii, doar unul din doi elevi a promovat bacalaureatul în acest an, multe licee din ţară au avut promovabilitate zero, iar în majoritatea judeţelor procentul celor care au promovat este mult mai mic faţă de anul trecut. Rezultatele indică cel mai slab bacalaureat din ultimii 20 de ani. Ministerul Educaţiei a înregistrat 661 de eliminări la prima sesiune a bacalaureatului, candidaţii daţi afară de la test pentru fraudă nemaiputând susţine examenul în toamna acestui an şi nici în vara anului viitor. La nivelul judeţului nostru au fost depuse aproape 3.000 de contestaţii.