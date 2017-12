Se alocă cinci milioane de euro pentru vaccin antigripal şi BCG

Institutul “Cantacuzino” va primi, în 2014, cinci milioane de euro pentru terminarea liniei de fabricaţie a vaccinului antigripal şi a celui al tuberculozei (BCG), a anunţat, ieri, ministrul Sănătăţii, Eugen Nicolăescu, cu ocazia vizitei făcute împreună cu premierul Victor Ponta la unitatea sanitară. Ministrul a declarat că se doreşte şi reluarea altor linii de fabricaţie, cum ar fi, de exemplu, pentru Cantastim (pentru imunitate) şi Polidin, dar acestea probabil din 2015, până atunci urmând să fie mutată la Bucureşti şi fabricaţia produselor realizate la Iaşi. “Sperăm ca într-un an şi jumătate - doi să putem vorbi de reluarea producţiei la “Cantacuzino” şi a altor produse”, a spus Nicolăescu. Ministrul susţine că în 16 decembrie va fi livrată prima tranşă a vaccinului antigripal, iar în 5 sau 6 ianuarie, a doua tranşă a vaccinului. “Am anunţat încă de la preluarea mandatului, şi am trecut şi în programul de guvernare, că unul dintre obiectivele mele prioritare este reluarea activităţii Institutului “Cantacuzino”. De aceea, aş vrea ca din 2014 să reluăm şi producţia de Cantastim (pentru imunitate), Polidin şi BCG. În plus, am vrea să reorganizăm linia de fabricaţie a vaccinului gripal. Adică să organizăm o hală mare pentru vaccinul gripal, care, spre finalul fabricaţiei, să devină comună cu cea pentru vaccinul BCG”, a explicat Nicolăescu. Ministrul a adăugat că, în 2014, Institutul va primi aceeaşi sumă ca în 2013, respectiv zece milioane de lei.

Ponta a arătat că se bucură că a pierdut “pariul” cu ministrul, legat de capacitatea institutului de a produce în continuare vaccin, şi a arătat că, până la 15 decembrie, vor fi produse 200.000 doze de vaccin antigripal, iar după această dată vor fi produse alte 200.000 doze. Premierul a arătat că procesul de producţie şi omologare este foarte avansat, ceea ce va permite României să nu mai importe fiole de vaccin.

Primele 200.000 de doze de vaccin antigripal, din cele 600.000 cumpărate de Ministerul Sănătăţii pentru campania de imunizare din acest an, au fost distribuite, din 27 noiembrie, direcţiilor de sănătate publică, care le-au furnizat medicilor de familie. Celelalte 400.000 de doze vor fi distribuite în perioada următoare, în funcţie de necesităţile campaniei antigripale şi de recomandările venite din partea specialiştilor cu privire la activitatea virozelor respiratorii, potrivit MS. Ieri, şi la Constanţa medicii de familie au mers la sediul Direcţiei de Sănătate Publică Judeţeană (DSPJ) pentru a-şi ridica dozele de vaccin cuvenite. Potrivit directorului executiv al DSPJ, dr. Constantin Dina, medicii pot începe în orice moment vaccinarea populaţiei la risc.

În mai, ministrul Sănătăţii anunţa că Institutul „Cantacuzino“ a devenit, prin Hotărâre de Guvern, serviciu de interes economic general şi va primi din fondul de rezervă al Guvernului zece milioane de lei, sumă care nu reprezintă ajutor de stat, ci compensaţie financiară din partea statului.