Se anunță 37 de grade C în Dobrogea

Valul de caniculă care afectează în prezent vestul şi centrul Europei a ajuns și în România. Temperaturi extrem de ridicate ne așteaptă în aceste zile, care vor ajunge chiar și la 37 de grade Celsius. Specialiștii de la Administrația Națională de Meteorologie au trimis o atenționare de cod galben de caniculă care intră în vigoare de astăzi în mai multe județe din vestul şi nord-vestul României, unde se vor înregistra frecvent temperaturi maxime de 35 - 37 de grade Celsius, iar indicele de temperatură-umezeală (ITU) va atinge şi depăşi pragul critic de 80 de unităţi. Maxime termice de 35 - 36 de grade C vor fi şi în celelalte regiuni, dar pe arii restrânse. Atât mâine, cât și miercuri, 8 iulie, valul de căldură se va intensifica şi se va extinde în toată ţara. În Dobrogea, dacă, astăzi, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 26 şi 33 de grade C, de mâine se va încălzi și mai mult, iar în zona continentală, vremea va deveni izolat caniculară, spun specialiștii de la Centrul Meteorologic Regional Dobrogea. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 29 şi 35 de grade C, iar cele minime între 20 şi 25 de grade C. Miercuri, vremea va fi călduroasă, izolat caniculară în zona continentală. Cerul va fi mai mult senin, iar vântul va sufla slab şi moderat. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 34 şi 37 de grade C, mai scăzute pe litoral și în Deltă, până la 29 și 33 de grade C, iar cele minime între 21 şi 25 de grade C.