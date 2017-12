Se anunță un procent mai bun de promovare la Bacalaureat

După reacțiile elevilor la ieșirea din primele probe ale Bacalaureatului, am putea trage concluzia că Ministerul Educației dorește ca procentul de promovare la examenul maturității să fie mai mare în acest an, așa că a pregătit subiecte mai ușoare. Luni, 29 iunie, după proba la Limba și literatura română, elevii au considerat subiectele foarte accesibile și acum așteaptă să obțină note mari. Ieri, absolvenții claselor a XII-a au susținut proba obligatorie a profilului, respectiv proba la Matematică pentru elevii de la profilul real și tehnologic, respectiv Istorie pentru cei de la uman și vocațional, proba considerată de mulți tineri ca fiind cea mai grea. Însă, la ieșirea din examen, mulți candidați au răsuflat ușurați. Cei mai mulți elevi care au susținut proba la centrul de examen de la Liceul Tehnologic ”Virgil Madgearu” din Constanța au declarat că subiectele pe care le-au primit la Matematică au fost mai ușoare decât se așteptau, așa că speră la note mari. ”Au fost subiecte ușoare. Am avut exerciții cu probabilități, cu derivări, limite, cam tot ce am învățat din clasa a IX-a până acum. Am greșit un singur subpunct, așa că sper să iau nota 8 sau 9, acum să vedem, eu sunt optimistă. M-am și pregătit separat cu un profesor, de un an și jumătate, pentru că am vrut să îmi pun la punct fiecare capitol”, a spus Andra, elevă a Liceului Tehnologic ”Virgil Madgearu”. Tânăra a adăugat că cele mai mari emoții le are pentru următoarea probă - testarea la Geografie. Și colegul ei, Remus, a considerat că subiectele au fost ușoare și că un elev ar fi putut obține o notă de trecere cu ușurință, chiar dacă nu a făcut meditații. ”Eu am făcut pregătire pentru că am vrut să iau o notă mai mare. Cea mai grea problemă a fost la ultimul subiect, ultimul subpunct. Acolo m-am încurcat inițial, dar l-am rezolvat până la urmă și l-am făcut bine, din ce am vorbit și cu profesoara mea. Cred că o să iau o notă peste 9”, a spus Remus.

REZULTATELE SIMULĂRILOR Elevii care dau Bac-ul în acest an sunt cei care au participat și în clasa a XI-a la simulare. Acest lucru se reflectă într-o pregătire mai serioasă, după vizionarea rezultatelor, explică inspectorul de matematică din cadrul Inspectoratului Școlar Județean Constanța, prof. Daniela Bălănescu. ”Au perceput subiectele ca fiind ușoare pentru că s-au pregătit. La cele două simulări, subiectele au fost mai grele, ca să îi motiveze să învețe. Atunci recapitularea nu era încă finalizată, așa că au avut rezultate mai proaste, dar acum au apucat să își finalizeze pregătirea, să lucreze variante, iar profesorii au repetat cu ei acele capitole unde aveau probleme. Toate acestea se văd acum în percepția lor față de gradul de dificultate al subiectelor”, a explicat prof. Bălănescu.

Elev eliminat pentru fraudă

Nici această probă nu a fost ferită de tentative de fraudare a examenului, așa că un elev care susținea proba la centrul de examen de la Colegiul Tehnic de Marină ”Alexandru Ioan Cuza” din Constanța a fost eliminat după ce a fost prins cu telefonul asupra sa. El nu mai poate participa la următoarea probă a examenului, iar probele susținute în această sesiune se anulează, potrivit metodologiei. De asemenea, el a pierdut dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale Bacalaureatului. La prima probă a examenului maturității, la Limba și literatura română, doi elevi au fost eliminați pentru fraudă și tentativă de fraudă.