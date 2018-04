Se anunță 24 de grade C la malul Mării Negre!

Meteorologii anunță temperaturi maxime de 24 de grade C, la malul Mării Negre. Astfel, vineri, 20 aprilie, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 15 și 18 grade C, în vreme ce minimele se vor situa în intervalul 8 și 11 grade C; nu trebuie să uităm umbrele pentru că meteorologii anunță precipitații. Sâmbătă, 21 aprilie, vremea va cunoaște o ușoară încălzire. Astfel, temperaturile maxime vor fi cuprinse între 14 și 20 de grade C, iar minimele vor fi între 8 și 12 grade C. Duminică va fi o vreme excelentă de plimbare, maximele vor urca în termometru până la 24 de grade C; minimele se vor situa în intervalul 10 și 14 grade C. Vom reveni cu eventualele modificări anunțate de meteorologi.