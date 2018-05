Se anunță 28 de grade C, la Constanța, și mult soare! Vezi când!

Meteorologii anunță pentru următoarele 3 zile, vreme frumoasă la Constanța, cu mult soare. Astfel, prima zi a săptămânii aduce temperaturi maxime cuprinse între 19 și 25 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 11 și 16 grade C. La fel de frumos se anunță și marți, 22 mai; temperaturile maxime vor fi cuprinse între 20 și 25 de grade C, iar minimele vor fi între 12 și 17 grade C; și această zi va fi însorită. Miercuri, 23 mai, mercurul în termometru va crește până la 28 de grade C, iar minimele se vor situa în intervalul 14 și 19 grade C; va fi mult soare. Vom reveni cu eventualele modificări ale vremii, anunțate de meteorologi.