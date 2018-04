Se anunță excluderi din PNL? Cui îi poartă Ludovic Orban sâmbetele

08:54:12 / 28 Martie 2018

PORCINELE POLITICIANISTE

Pentru dragii si perversii nostri politicianisti, compromisul este o vorba goala. Mai mult, este inadmisibil sa pretinzi ca in partid, indiferent de culoarea lui, exista sau trebuie sa existe un anumit grad de unitate de vederi daca nu si de actiune. Cand PNL ajunge sa-si spele rufele in troaca murdara a A3 inseamna ca nu sunt sanse de mai bine in politica romaneasca. Noi, cei de rand, sau pulimea cum ne rasfata unii ideologi, am dori sa auzim ca in urma unor dispute aprige in interiorul partidului, s-au luat hotarari menite sa aduca ceva pozitiv in viata politica proprie si in viata noastra de toate zilele. Dar nu ! Toti se reped sa se afirme si sa se evidentieze pe sticla. Televiziunea i-a ticalosit pe toti si iremediabil. E suficient sa vezi cum , in conditiile in care Romania e pe dric, la cateva posturi TV se discuta zi si noapte despre porcul taiat, despre Ghiţă , tot un porc si despre alti porci, desi acest epitet nu are nimic de+a face cu animalul nobil care este doar porc si in al carui cotet este mai curat ca in sediile partidelor, unor statii TV si alte institutii transformate in cocine politicianiste. Zi de zi, seara de seara, pe ecranele TV apar aceleasi figuri sinistre, adevaratii dusmani ai natiei romane, de te intrebi, cand mai au timp sa-si exercite atributiile de serviciu, cine-i plateste si in ce masura sunt mai folositori natiunii decat porcii. Dupa ce ani de zile, porcul politic s-a ingrasat din banii cetatenilor, nemultumit ca i s-a dat prea putin, spurca partidul care l-a scos din anonimat si mocirla de acasa, si trece in "opozitie". Degeaba criticam, degeaba ne plimbam prin fata sediului guvernului si parlamentului. Magarii lui Zeletin s-au transformat in porcine politice.