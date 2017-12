Se anunță ploi în Dobrogea

Meteorologii anunță o creștere a temperaturilor în Dobrogea, după care ne dau vești proaste. Potrivit specialiștilor de la Administrația Națională de Meteorologie (ANM), ne așteaptă ploi și vreme mohorâtă începând de marți, 8 noiembrie. Luni, 7 noiembrie, vom avea parte de vreme atât cu soare, cât și cu nori. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 16 și 22 de grade Celsius, iar cele minime între 9 și 12 grade C. Marți este posibil să plouă, iar soarele nu se va arăta. Maxima nu va mai depăși 18 grade C. Miercuri, 9 noiembrie, vor continua ploile, iar vremea va fi mohorâtă. Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 18 grade C, iar cele minime între 2 și 8 grade C.