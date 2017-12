Se anunță schimbări în turismul de la malul Mării Negre!

11:28:48 / 23 Februarie 2016

Mamaia

Ma mandresc cu Statiunea Mamaia, am insa o mica dorinta. In fiecare vara vin la mine, in Constanta, prietenii mei din Franta, se simt bine facand bai de soare si savurand un peste in zona Cazinoului din Mamaia, dar seara pe langa zbenguitul in cluburi au pofta sa mearga la un Cazino adevarat. De ce nu a exista asa ceva in zona Cazinoului din Mamaia, a existat pe vremuri asa ceva? Asta-i dorinta mea, aduce-ti putin din Las Vegas si in Mamaia.