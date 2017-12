Se anunță schimbări urgente la Spitalul Județean Constanța!

Managerul interimar al Spitalului Clinic Județean de Urgență ”Sf. Apostol Andrei” (SCJU) Constanța, dr. Cătălin Grasa, are la dispoziție 45 de zile pentru a alcătui o nouă echipă cu care să lucreze. Anunțul a fost făcut de președintele Consiliului Județean Constanța (CJC) - instituție care are în subordine SCJU din punct de vedere administrativ -, Horia Țuțuianu, în cadrul unei conferințe de presă organizate la SCJU, în 19 iulie. ”Vreau ca în cel mai scurt timp posibil să înceapă să funcționeze lucrurile în cadrul acestui spital. Pentru CJC, punctul cel mai fierbinte este SCJU (...). Personal, i-am cerut managerului termen-limită 1 septembrie, deci 45 de zile, să-și definitiveze o echipă competitivă de lucru, managerială, care să dea randamentul la care mă aștept”, a declarat președintele CJC, în deschiderea conferinței. El a menționat, de asemenea, că sunt probleme legate de anumite persoane care tot intră în concediu, „vin, pleacă“, făcând referire la actualul director medical al SCJU, dr. Mihnea Avram. În mod cert, el nu va mai face parte din echipă, în locul său nefiind exclusă varianta dr. Bogdan Cîmpineanu, coordonatorul Centrului de Hemodializă al SCJU, un foarte bun comunicator, dar și profesionist, așa cum nu demult el a fost apreciat.

Dr. Mihnea Avram a primit reproșuri și din partea actualului manager interimar, dr. Cătălin Grasa, care l-a acuzat că nu ar fi adus la cunoștință conducerii stocurile existente de miorelaxante, fără de care nu se pot face intervențiile chirurgicale. ”Normal trebuia să ne aducă la cunoștință problema stocurilor relativ limitate. (...) Ne-am trezit miercuri (13 iulie - n.r.) că de fapt stocurile noastre nu erau cele pe care le cunoștea directorul medical și atunci am făcut o ședință ad-hoc, în urma căreia joi (14 iulie - n.r.) au fost anunțate secțiile și am trecut pe un regim de urgență. Între timp, în weekend am primit o parte din miorelaxantele de care aveam nevoie, iar astăzi (19 iulie - n.r.) mai vin încă vreo 250. Și această săptămână o vom ține cumva pentru urgență, iar de lunea viitoare vom trece pe un program normal, deci și pacienții cronici să fie operați”, a spus dr. Grasa. Tot dr. Grasa a recunoscut, totuși, că SCJU nu a trecut printr-o criză, așa cum au trecut alte spitale din țară, că nu au existat probleme și că pacienții nu au avut de suferit în condițiile în care respectivele produse erau în stocuri limitate: ”Nu, nu a fost o criză, iar pacienții cu boli cronice care trebuiau operați nu au fost externați. Au rămas internați, ulterior fiind și ei operați”.

„CINE NU DĂ RANDAMENT PLEACĂ...“

„Interesul meu este să avem servicii medicale de calitate; să avem continuitate”, a adăugat Țuțuianu. A fost ferm, anunțând că „cine nu dă randament pentru ceea ce este pus în funcție părăsește echipa”. ”Și eu, dacă nu voi da randament la CJC, voi pleca. Și la spital la fel”, potrivit lui Țuțuianu.

DIN NOU PE TAPET...

Din nou, dr. Grasa a amintit că SCJU este asaltat vara de numeroase cazuri, atât turiști, cât și pacienți trimiși din Tulcea, spitalul de acolo având un deficit uriaș de medici pe mai multe specialități. Așa a explicat oficialul timpul de așteptare în Unitatea de Primiri Urgențe (UPU), de multe ori mult prea mare. ”(...) ajungem undeva la 550 - 600 de prezentări în UPU. Aproximativ 25 - 30% din ele se internează ca și urgențe. Aceasta este activitatea spitalului; în fiecare vară trece printr-o perioadă de foc, și la propriu, și la figurat. Cu toate acestea, personalul în UPU a rămas cam același ca și număr”, completează managerul interimar. Presiunea uriașă pe UPU nu face altceva decât să pună pe așteptare bolnavii care sunt încadrați în anumite coduri de urgență, de această dată nu cele extrem de urgente. Este adevărat că în UPU se așteaptă chiar și 12 ore.

LIPSA DE COMUNICARE...

Dr. Cătălin Grasa pare să fi găsit problema care pune spitalul într-o imagine extrem de proastă din mai multe puncte de vedere. A avut chiar curajul să spună că „peste 95% dintre problemele SCJU sunt cauzate de lipsa de comunicare; chiar și în cazuri de acuze de malpraxis”. ”Lipsa de comunicare nu este doar în UPU, ci la toate nivelele spitalului, că sunt medici, că sunt asistente. Este unul dintre lucrurile pe care vrem să le rezolvăm. În toate ședințele (cu asistentele-șefe - n.r.) am atras atenția cum comunicăm, atât cu pacienții, cât și cu aparținătorii”, precizează el. Este conștient că aceste probleme nu pot fi schimbate peste noapte: ”trebuie lucrat în fiecare zi, dacă ne dorim un alt tip de abordare”. Totodată, dr. Grasa a declarat că trebuie rezolvată și problema cadrelor medicale care profesează deși au atins vârsta de pensionare. ”(...) Trebuie să colaborăm mai bine cu centrele mari, cu pepinierele care să ne ofere specialiști, să le oferim posibilități de cazare tinerilor medici pentru a putea să completăm echipele, un exemplu fiind secția Neurochirurgie”, completează managerul interimar.

În prezent, MS a blocat concursurile de manageri de spitale, pentru că vrea să modifice grila referitoare la indicatorii necesari conducerilor. ”Când MS va da OK-ul, atunci se poate susține și acest examen. Totuși, actul medical este ultimul care trebuie să sufere dacă este un interimar la nivelul conducerii”, spune dr. Grasa.

ACUZE PENALE LA ADRESA PERSONALULUI MEDICAL!

Surpriza conferinței de presă a constituit-o prezența unei aparținătoare a unor foști pacienți ai SCJU. Nu se știe de unde a aflat femeia de conferința de presă cu autoritățile județului și ale SCJU, cert este că a intervenit în discuții, pregătită fiind cu unele documente. Femeia (venită la întâlnirea cu presa îmbăcată în negru deși fusese văzută cu câteva ore mai devreme într-o ținută în culori mult mai vesele?!) s-a plâns că i-au murit rude în spital, că a cheltuit sume uriașe pe unele consumabile necesare, că spitalul arată jalnic. Vrea dreptate, vrea să lupte pentru un spital curat, cu angajați corecți, deși a spus că a ales să locuiască în Dubai. Iritată la un moment dat de întrebarea ziariștilor referitoare la care sunt cerințele sale vizavi de autorități, de conducere, ”dacă vrea bani” (cu referire la decontarea tuturor cheltuielilor, știut fiind faptul că prețurile medicamentelor sunt extrem de mari, mai ales pe secția ATI, acolo unde a avut rude bolnave), femeia a început că aducă acuze extrem de grave la adresa personalului medical al SCJU: ”Ce vreți să vă spun? Că asistenta-șefă de la ATI vinde medicamente prin intermediul concubinului? Că mor pacienții în secția de neurologie pentru că nu li să dă de mâncare?”. Ea a fost ascultată de către autorități, acestea mulțumindu-i că le ajută să cunoască problemele și prin vocea aparținătorilor, dar și precizând că se va analiza problema sa.

Secțiile de Psihiatrie și Pediatrie, pe listă...

Secțiile de Pediatrie și Psihiatrie Palazu Mare sunt pe lista de priorități. În cazul Pediatriei, președintele CJC a spus că trebuie neapărat cumpărat mobilier nou, că degeaba secția a fost renovată, așa că așteaptă ca dr. Grasa să rezolve problema licitației care vizează achiziția de mobilier adecvat. Cât privește Secția de Psihiatrie, Țuțuianu a recunoscut că arată deplorabil și că trebuie neapărat făcut ceva.