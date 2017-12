Se apropie NexT

Odată început sezonul festivalurilor internaţionale - Berlinul este urmat imediat de Mons, unde, de asemenea, ne aşteptăm la premii -, iată că ne pregătim să le întâmpinăm şi pe cele româneşti. Primul pe listă este NexT. Ajuns, deja, la a IV-a ediţie, festivalul se va desfăşura, în acest an, între 13 şi 18 aprilie. Din cele peste 900 de titluri înscrise vor rămâne 30, conform selecţiei făcute, ca de obicei, de criticul Andrei Gorzo. Vom vedea filmele la Scala şi la sala Eforie a Cinematecii Române. Pe lângă secţiunile tradiţionale se are în vedere apariţia altora. „Short Matters\", de pildă, marchează începutul colaborării cu Academia Europeană de Film (EFA), care va trimite, la Bucureşti, 13 din scurtmetrajele nominalizate din producţia lui 2009. Printre acestea se află şi coproducţia româno-germană „Renovare\" de Paul Negoescu.

Reamintim că festivalul acordă mai multe premii: Trofeul „NexT\", în valoare de 4.000 euro, Premiul „Cristian Nemescu\" pentru cea mai bună regie (2.000 euro), Premiul „Andrei Toncu\" pentru cea mai bună coloană sonoră (2.000 euro), Premiul pentru cel mai bun film românesc şi Premiul publicului. Va mai fi o secţiune „NexT Kids\", în general bazată pe animaţie, dar nu în mod exclusiv şi, de asemenea, retrospectiva „Şi ei au fost generaţia NexT\", care se bucură, de obicei, de mare interes.

Marile festivaluri îşi prelungesc activitatea la Bucureşti. „Săptămâna criticii\", secţiunea necompetitivă de la Cannes, destinată primelor filme ale unui autor, va prezenta în România o selecţie din programul ediţiei trecute. Preponderente vor fi, în acest an, titlurile venind din Marea Britanie şi Polonia.