Se ascut săbiile în fotbalul constănţean!

Derby-ul orgoliilor dintre Săgeata Năvodari şi FC Farul Constanţa, desfăşurat sâmbătă, la Năvodari, în etapa a 7-a a Ligii a II-a la fotbal, a încins relaţiile dintre cele două grupări de pe litoral. Drept urmare, preşedintele FC Farul, fostul arbitru FIFA, Marcel Lică, a organizat ieri o conferinţă de presă, acuzând felul în care au fost trataţi reprezentanţii clubului în timpul meciului de la Năvodari, dar şi declaraţiile făcute la finalul partidei de către antrenorul celor de la Săgeata, Constantin Gache.

„Nici măcar nu am fost invitaţi la tribuna oficială, ci am stat la tribuna 0, unde am fost expuşi, înjuraţi şi scuipaţi de o mână de aşa-zişi suporteri năvodăreni. În plus, la pauza meciului , delegatul echipei noastre, Cosmin Şişcu, a fost îmbrâncit şi bruscat de oficialii de la Năvodari. Nu am crezut că se poate întâmpla aşa ceva şi nu mi se pare corect. Cum să-ţi tratezi musafirii în aşa fel? Ne delimităm de aşa-zişii prieteni de la Năvodari. A fost un comportament suburban. Mă aşteptam ca la finalul unui joc tensionat, în care jucătorii au depus mult efort, prietenul meu Constantin Gache să-l felicite pe antrenorul Marian Pană pentru că a găsit cele mai bune soluţii, nu să-l atace pe Marcel Lică. Dacă eşti prietenul meu, nu declari aşa ceva, mai ales că mă aflu în plin proces cu DNA. Nu sunt un tip conflictual, am necazurile mele, iar când vine o bucurie şi văd că Farul este în plină ascensiune, primesc fel de fel de lovituri. M-a mâhnit foarte tare şi vreau să-i amintesc lui şi altor aşa-zişi prieteni că Marcel Lică le-a întins întotdeauna mâna”, a izbucnit Lică.

Preşedintele constănţenilor nu i-a uitat nici pe cei de la Viitorul Constanţa, luându-i în colimator atât pe preşedintele Academiei de Fotbal “Gheorghe Hagi”, Paul Peniu, cât şi pe antrenorul Cătălin Anghel. „După jocul din prima etapă, Cătălin Anghel a spus că aşteaptă să vadă dacă Farul va juca la fel şi împotriva altor echipe. Am tăcut, pentru că m-am gândit că este un antrenor tânăr, dar cine este el să ne judece, să ne facă programul? Apoi, a apărut în presă Paul Peniu, care a spus că Farul nu este un model. Pentru ei, dar şi pentru ceilalţi aşa-zişi farişti am o întrebare: unde sunt acum la greu? De ce nu vin să facă Farul să strălucească din nou? Toţi vor să dea în Farul, dar trebuie să lăsăm orgoliile şi ambiţiile locale. Vrem să fim lăsaţi în pace!”, a spus Lică.