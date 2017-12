SE BLOCHEAZĂ SISTEMUL MEDICAL! Medicii de familie întrerup contractele!?

Societatea Naţională de Medicina Familiei (SNMF) şi Federația Naţională a Patronatelor Medicilor de Familie (FNPMF), organizaţii reprezentative ale medicilor de familie, trag un nou semnal de alarmă autorităților: Degradarea sistemului public de sănătate continuă dacă nu se iau măsuri urgente. ”Am identificat problemele şi le-am ierarhizat, am înaintat documentația legată

de finanţare, de birocraţie, sistemul informatic, de accesibilitate la medicaţia

necesară pacienților, de măsuri contractuale abuzive. Am oferit soluţii și

ne-am oferit disponibilitatea de a participa activ la rezolvarea problemelor. Toate demersurile făcute până acum la toate nivelurile decizionale au fost însă complet ignorate, ca şi cum aproape 30% dintre medicii şi asistentele din România nu fac parte din sistemul public de sănătate care oferă servicii de interes public. Până acum s-a acordat atenţie sporită în mod discriminatoriu profesioniştilor dintr-un singur segment al sistemului public de sănătate”, se arată într-un comunicat al SNMF și FNPMF. Medicina de familie utilizează astăzi sub 6% din FNUASS total, în condiţiile în care rapoartele CNAS evidenţiază faptul că, împreună cu centrele de permanență, aceasta furnizează peste 80% din serviciile medicale necesare populaţiei.

”Strategia Naţională de Sănătate prevede oficial dezvoltarea cu precădere a asistenţei medicale primare. Din păcate, din 2014 și până în prezent acest deziderat a rămas doar teoretic. Mai mult, minimalizarea medicinei de familie s-a accentuat nepermis de mult. Starea de revoltă a medicilor de familie este la cote alarmante!”, spun reprezentanții medicilor de familie.

UNICA SOLUŢIE! ”De aceea, considerăm că unica soluţie de menţinere a funcţionării cabinetelor şi de practicare a profesiei noastre este rezolvarea urgentă a discriminărilor din interiorul sistemul public de sănătate, începând cu prima rectificare de buget ce se va opera în acest an”, se mai arată în documentul citat.

MEDICINA DE FAMILIE ARE NEVOIE DE O RECTIFICARE DE 45 DE MILIOANE DE LEI PE LUNĂ, APLICABILĂ IMEDIAT!

În opinia reprezentanților SNMF şi FNPMF, medicina de familie ca profesie liberală are nevoie de schimbări fundamentale, de un mediu propice pentru dezvoltarea specialității și de orientare profesională a tinerilor medici, de o viziune modernă, de eliberarea de toate constrângerile birocratice şi contractuale abuzive de care se loveşte în prezent. ”Sistemul medical are nevoie de o medicină de familie puternică și dezvoltată suficient pentru a prelua cel puțin 85% din patologia uzuală a întregi populații care are dreptul constituțional la sănătate. Suntem și trebuie să rămânem baza piramidei sistemului public de sănătate, singura reţea strategică naţională de servicii medicale publice din România. Dacă nici în al doisprezecelea ceas nu se înțeleg aceste lucruri elementare, conform deciziei medicilor de familie pe care îi reprezentăm, vom fi nevoiţi să întrerupem contractele cu casele de asigurări de sănătate”, atenționează oficialii din medicina primară.