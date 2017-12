Se caută bonă care să aibă grijă de copii într-o casă bântuită! V-aţi angaja?

O ofertă de muncă mai puţin obişnuită a devenit subiectul ştirilor în presa britanică. O familie din zona scoțiană Scottish Borders caută o bonă, fiind dispusă să plătească o sumă substanțială pentru candidata sau candidatul potrivit, informează publicația britanică „The Daily Telegraph“. Până aici, nimic special. Persoana aleasă va primi suma de 50.000 de lire sterline pe an pentru a avea grijă de doi copii, cu vârste de cinci și, respectiv, de șapte ani, și a trăi alături de familie pe o "veche proprietate minunată, spațioasă, cu priveliști spectaculoase". Oferta pare una de vis, cu o singură mențiune: se crede că locuința ar fi bântuită. "Am locuit în această casă timp de aproape 10 ani", povestește mama copiilor în anunțul de angajare postat pe site-ul Childcare.co.uk. "Ni s-a spus că ar fi bântuită atunci când am cumpărat-o, însă am ignorat acest lucru și am cumpărat casa", a adăugat ea. "Cinci bone au părăsit postul în ultimul an, fiecare menționând drept motiv întâmplările supranaturale, cum ar fi zgomotele ciudate, sticlele sparte și mobilierul care se mișcă", a explicat ea. "Noi nu ne-am confruntat cu întâmplări supranaturale, în condițiile în care acestea au apărut doar când eram plecați de acasă, dar suntem dispuși să plătim peste suma cerută", a declarat aceasta. "Familia ne-a asigurat că nicio persoană care a lucrat la ei nu a pățit nimic, dar a avertizat că bona trebuie să aibă o personalitate puternică", a declarat Richard Conway, directorul Childcare.co.uk.