Se caută „căpşunari” şi medici în Danemarca şi Irlanda

Primele oferte cu locuri de muncă în străinătate publicate de reţeaua europeană Eures în acest an vizează personalul medical, educatoarele şi lucrătorii în agricultură, cele mai bine remunerate fiind posturile de medic, pentru care se oferă salarii de 4.000 de euro pe lună.

DANEMARCA Danemarca are nevoie de 35 de lucrători în agricultură - culegători de căpşuni. Angajatorul danez precizează în anunţul de angajare că munca pentru care se face recrutarea de personal se va desfăşura la o fermă ecologică, în aer liber. „Culesul căpşunilor începe devreme, la 4.00 - 5.00 dimineaţa. Sezonul de recoltare a căpşunilor începe aproximativ la începutul lui iunie şi se termină în jurul datei de 15 august“, precizează angajatorul. Candidaţii trebuie să aibă cel puţin 18 ani şi să fie pregătiţi pentru o muncă fizică grea, fiind preferaţi lucrătorii cu experienţă în acest domeniu. De asemenea, lucrătorii trebuie să vorbească limba engleză la nivel mediu. „Plata muncii este în funcţie de cantitatea recoltată (la kg), aproximativ 1 euro brut/kg. Mai multe informaţii despre plata muncii găsiţi pe website-ul www.duborgjordbaer.dk“, se mai arată în anunţul de angajare. Candidaţii trebuie să trimită CV model Europass, în limba engleză, cu poza inclusă, pe adresa de email: info@duborgjordbaer.dk.

IRLANDA Irlanda caută personal medical, fiind disponibile zece posturi de medic psihiatru, unul de medic oftalmolog şi 14 de asistente medicale. Pentru cele zece posturi de medic psihiatru, angajatorul precizează că se lucrează în spitale din Marea Britanie şi Irlanda, 39 ore pe săptămână, în schimburi de câte 12 ore, cu ore suplimentare. Cei interesaţi trebuie să aibă minimum un an de experienţă, trebuie să fie întregistraţi ca doctori în România şi să vorbească fluent limba engleză. Salariul oferit este de 4.000 euro brut/lună. Contractul oferit este permanent, iar cei interesaţi pot aplica până în 1 iunie. În Dublin se mai caută 14 asistente medicale în următoarele domenii: bolile aparatului digestiv, endoscopie, activitate postoperatorie chirurgicală. Experienţa de cel puţin un an constituie avantaj. Candidatele trebuie să fie înregistrate ca asistente în România, iar apoi să se înregistreze în Nursing Midwifery Council din Marea Britanie. Şi ele trebuie să vorbească fluent limba engleză. Contractul este pe perioadă nedeterminată, iar salariul oferit este de 2.008 euro brut/lună. Informaţii suplimentare pot fi citite în ediţia online a cotidianului nostru.

GERMANIA În Stuttgart, Germania, sunt vacante zece posturi de educatoare în cadrul Asociaţei Internaţionale pentru Tineret. "Reprezentanţii Asociaţiei Internaţionale pentru Tineret şi cei ai Biroului pentru Tineret vor veni, la începutul lunii martie, în România pentru selecţia candidatelor. Rezultatele acesteia vor fi comunicate în aceeaşi zi şi se vor semna contracte de muncă cu plecare în Germania începând cu luna iunie 2014", se arată în anunţul de angajare. Aplicaţiile candidatelor trebuie să conţină o copie a diplomei de Bacalaureat (pentru absolventele Liceului Pedagogic), o copie a diplomei de licenţă şi a modulului pedagogic sau dovada desfăşurării activităţii într-o grădiniţă, precum şi o copie a certificatului de limba germană nivel C1. "Diploma obţinută în România trebuie să fie recunoscută de către autorităţi (recunoaşterea diplomelor se poate face înainte de venirea în Germania şi intră în atribuţia reprezentantului angajatorului german). (...) Candidatele care au deja calificarea recunoscută şi vorbesc foarte bine limba germană vor fi angajate direct ca educatoare, cu un salariu de 2.300 euro brut/lună (aprox. 1.600 euro net/lună). Candidatele care au studiat germanistica şi au lucrat deja în grădiniţe sau au pedagogie specială şi vorbesc limba germană la nivelul C1, dar care nu vor primi direct o recunoaştere a calificării, vor fi încadrate ca ajutor în grădiniţe şi vor primi un salariu de 1.800 de euro brut/lună (1.300 euro net/lună)", precizează angajatorul. Toate candidatele, indiferent dacă au sau nu au calificarea recunoscută, vor urma, în primul an, un curs de adaptare la modelul educaţional din Germania. În primul an, toate persoanele selectate vor locui în aceeaşi clădire sau în vecinătate, urmând ca, după această perioadă, fiecare persoană să primească sprijin pentru găsirea unei locuinţe de închiriat, în funcţie de locul de muncă. Cheltuielile de transport, atât în România, pentru interviuri, cât şi către Germania, sunt suportate de către Asociaţia Internaţională pentru Tineret. Posibilitatea obţinerii unui contract de muncă pe perioadă nedeterminată se oferă după primul an. Persoanele interesate pot aplica până la sfârşitul lunii februarie, trimiţând CV-ul model Europass în limba germană (Lebenslauf), cu fotografie, însoţit de copiile diplomelor specificate, pe adresele de e-mail simo@vij-stuttgart.de şi buc_eures@buc.anofm.ro", se mai arată în anunţ. Doar persoanele preselectate în urma transmiterii aplicaţiilor vor fi contactate şi invitate la interviu.